Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Quá trình triển khai dự án bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ, trục lợi qua hành vi dàn xếp, thông thầu, trái quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án theo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng nghe báo cáo về thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (nhà ga VIP). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các nội dung cần áp dụng khác với quy định của pháp luật hiện hành. Các bộ và các cơ quan, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội bao gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha.

Dự án gồm các hạng mục chính: Đoạn đường xây mới dài 7km, rộng 120m có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3; đoạn đầu tư mở rộng lên 120m đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 dài 6,55km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên. Tuyến đường thuộc địa phận các xã: Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km giúp kết nối Sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự kiến khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,316km, tổng mức đầu tư lên đến 83.000 tỷ đồng.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay quốc tế Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.