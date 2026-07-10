Liên hoan phim Thái Lan tại Việt Nam 2026 (Thai Film Festival in Vietnam) vừa chính thức khai mạc ở TPHCM, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ, đạo diễn Thái được khán giả Việt yêu thích như: Thanchanok Yutthasarnsiri, Celine Phoangphan, Rattanawadee Wongthong, Ekkapop Tata, Satida, Panisara Rikulsarakan…

Diễn viên Rattanawadee Wongthong được fan Việt chào đón trên thảm đỏ.

Minh tinh Rattanawadee Wongthong sinh năm 2004, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm điện ảnh Thái Lan, trong đó có bom tấn Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng 2 phần là gương mặt được săn đón trên thảm đỏ.

Diễn viên 22 tuổi diện bộ váy dáng cổ yếm đính kết hạt lấp lánh. Khi bước trên thảm đỏ và được MC gọi tên, nhiều fan vỗ tay, hò reo tên khiến cô bất ngờ và xúc động.

Wongthong chia sẻ đây là lần đầu tiên đến Việt Nam nên vừa vui vừa hồi hộp. Cô có kế hoạch cùng ê-kíp thưởng thức đặc sản địa phương, đặc biệt là món nem rán và tham quan các địa điểm nổi tiếng.

Rattanawadee Wongthong hiện là 1 trong những sao trẻ được săn đón tại Thái Lan.

“Tôi tự hào vì dự án Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng có mình tham gia rất được yêu thích tại Việt Nam. Đây là dịp để tôi gặp gỡ, giao lưu và gửi lời cảm ơn tới mọi người. Tôi mong chúng ta có thể theo dõi trọn vẹn các tác phẩm của sự kiện lần này”, cô chia sẻ.

Trong khuôn khổ LHP, ban tổ chức sẽ chiếu 5 phim Thái Lan gồm: Nhà trấn quỷ, Đồng dao ma quái, Nén hương sinh tử, Lời nguyền 2 và Nhân sự mới. Khán giả cũng có cơ hội giao lưu trực tiếp với đạo diễn, diễn viên và đại diện đoàn làm phim trong buổi chiếu.

Ông Pornvich Sila-on, Phó Tổng Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), Bộ Thương mại Chính phủ Hoàng gia Thái Lan nhận định Việt Nam hiện là một trong những thị trường có tiềm năng hàng đầu đối với ngành điện ảnh và nội dung sáng tạo của Thái Lan nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm giải trí quốc tế và sự yêu thích ngày càng lớn của khán giả Việt Nam dành cho phim và phim truyền hình Thái Lan.

Các minh tinh, tài tử Thái trên thảm đỏ LHP.

Phim Thái trong nhiều năm qua cũng là 1 trong những dòng phim ngoại được ưa chuộng tại thị trường bản địa với nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn. Gần nhất, thành công của bộ phim Our House (Nhà trấn quỷ) tại phòng vé Việt Nam với doanh thu hàng chục tỷ đồng đã cho thấy tiềm năng lớn của thị trường này đối với điện ảnh Thái Lan.

Bộ phim tiếp tục được lựa chọn trình chiếu trong khuôn khổ lễ hội năm nay, cùng các buổi giao lưu với đoàn làm phim nhằm đưa khán giả Việt Nam đến gần hơn với các nhà sáng tạo nội dung của Thái Lan.

Đây là lần thứ 3 LHP được tổ chức tại Việt Nam, sau 2 năm 2018 và 2025. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, hướng đến mục tiêu tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp điện ảnh Thái Lan và Việt Nam.

Clip các diễn viên và đạo diễn "Nén hương sinh tử" chia sẻ trong buổi giao lưu

Ảnh, clip: HK, BTC