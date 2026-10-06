Minh Triệu Watch - Đồng hồ Minh Triệu là địa chỉ chuyên mua bán đồng hồ vàng cũ, đồng hồ cao cấp đã qua sử dụng tại Hà Nội.

Thị trường đồng hồ vàng cũ có rất nhiều sản phẩm với tình trạng, năm sản xuất, bộ máy và mức độ nguyên bản khác nhau. Đặc biệt, giá trị của một chiếc đồng hồ vàng không chỉ phụ thuộc vào trọng lượng vàng mà còn liên quan đến thương hiệu, model, bộ máy, tình trạng và độ nguyên bản của đồng hồ.

Tại Minh Triệu Watch, đồng hồ được kiểm tra dựa trên nhiều yếu tố trước khi đưa ra mức giá tham khảo. Những thương hiệu như Rolex, Omega, Cartier, Hublot, Franck Muller, Chopard, Piaget, Longines, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin… có thể có giá trị sưu tầm cao hơn đáng kể so với giá trị vật liệu.

Minh Triệu Watch tiếp nhận trao đổi và thu mua nhiều dòng đồng hồ vàng cũ chính hãng, bao gồm đồng hồ vàng nguyên khối, đồng hồ vàng 18K, đồng hồ có vỏ vàng kết hợp dây vàng và các mẫu đồng hồ cao cấp đã qua sử dụng.

Khi định giá, các yếu tố thường được cửa hàng xem xét gồm: thương hiệu và model; chất liệu vỏ và dây; trọng lượng vàng thực tế; tình trạng bộ máy; độ nguyên bản của linh kiện; tình trạng mặt số, kim, cọc số và vỏ; phụ kiện đi kèm như hộp, sổ, thẻ và giấy tờ; nhu cầu thị trường đối với từng model…

Theo đại diện Minh Triệu Watch, đối với những chiếc đồng hồ vàng có giá trị cao, việc kiểm tra kỹ trước khi giao dịch giúp hạn chế tình trạng định giá sai hoặc bỏ qua giá trị sưu tầm của sản phẩm.

“Một chiếc đồng hồ vàng cũ có thể có mức giá chênh lệch lớn tùy thuộc vào thương hiệu và tình trạng thực tế. Người mua nên kiểm tra reference, bộ máy, chất liệu vàng, số serial, tình trạng vỏ, mặt số, dây và mức độ nguyên bản. Với những mẫu đồng hồ đã qua sử dụng lâu năm, lịch sử bảo dưỡng cũng là yếu tố đáng quan tâm. Đặc biệt, với đồng hồ vàng khối của các thương hiệu cao cấp, giá trị thương hiệu và khả năng thanh khoản có thể cao hơn nhiều so với giá trị vàng nguyên liệu”, đại diện Minh Triệu Watch chia sẻ.

Minh Triệu Watch hướng đến việc xây dựng một địa chỉ mua bán đồng hồ cũ minh bạch, chuyên nghiệp và lâu dài. Bên cạnh hoạt động mua bán, Minh Triệu Watch còn cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm tra và hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn đồng hồ cao cấp đã qua sử dụng.

Minh Triệu Watch - Đồng hồ Minh Triệu Địa chỉ: 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Hotline: 096.77.00000

(Nguồn: Minh Triệu Watch)