Với định hướng tập trung vào các dòng đồng hồ cao cấp đã qua sử dụng, Minh Triệu Watch chú trọng kiểm tra tình trạng, nguồn gốc, bộ máy và giá trị thực tế của từng sản phẩm trước khi giao dịch.

Địa chỉ mua bán đồng hồ cũ

Thị trường đồng hồ đã qua sử dụng vẫn sôi động bởi khách hàng có thể sở hữu những mẫu đồng hồ cao cấp với mức giá dễ tiếp cận hơn so với hàng mới.

Tại Minh Triệu Watch, khách hàng có thể tìm mua hoặc trao đổi nhiều mẫu đồng hồ nổi tiếng đã qua sử dụng như Rolex, Omega, Cartier, Longines, Hublot, Franck Muller, Chopard, Piaget, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, trong đó có cả những chiếc đồng hồ bằng vàng đúc - vàng khối 18k - 14k - 24k…

Các sản phẩm được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như: Tình trạng thực tế của đồng hồ; Độ nguyên bản của vỏ, mặt số và dây; Tình trạng bộ máy; Năm sản xuất và mã tham chiếu; Phụ kiện đi kèm như hộp, sổ, thẻ hoặc giấy tờ; Giá trị thương hiệu và khả năng thanh khoản trên thị trường…

Theo đó, khách hàng có thêm cơ sở để lựa chọn chiếc đồng hồ phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc đầu tư.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, Minh Triệu Watch còn nhận thu mua đồng hồ cũ từ khách hàng có nhu cầu bán lại đồng hồ không còn sử dụng. Giá thu mua được xem xét dựa trên thương hiệu, mã sản phẩm, tình trạng đồng hồ, độ nguyên bản, bộ máy, phụ kiện và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Theo đại diện cửa hàng, với những mẫu đồng hồ cao cấp hoặc đồng hồ vàng, việc kiểm tra thực tế đóng vai trò quan trọng để xác định giá trị sản phẩm. Khách hàng có thể cung cấp hình ảnh, thông tin mã đồng hồ để Minh Triệu Watch tư vấn sơ bộ trước khi kiểm tra trực tiếp.

Mua đồng hồ cũ cần lưu ý điều gì?

Theo đại diện Minh Triệu Watch, khi mua đồng hồ đã qua sử dụng, khách hàng nên kiểm tra kỹ nguồn gốc và tình trạng sản phẩm thay vì chỉ quan tâm đến giá bán.

Một chiếc đồng hồ cũ có giá trị không chỉ nằm ở thương hiệu mà còn phụ thuộc vào độ nguyên bản, tình trạng bộ máy, lịch sử bảo dưỡng và các linh kiện đã từng thay thế.

Minh Triệu Watch hướng tới sự minh bạch trong quá trình tư vấn, kiểm tra và báo giá, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chiếc đồng hồ mình đang mua hoặc bán.

Khách hàng có nhu cầu mua bán đồng hồ cũ có thể liên hệ trước với cửa hàng để được tư vấn và sắp xếp thời gian thuận tiện. Minh Triệu Watch mong muốn trở thành địa chỉ quen thuộc dành cho những người yêu thích đồng hồ tại Hà Nội và khách hàng ở các tỉnh thành khác.

Minh Triệu Watch - Đồng hồ Minh Triệu 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Hotline/Zalo: 096.77.00000

(Nguồn: Minh Triệu Watch)