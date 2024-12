Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Malaysia:

Ngôi vị hoa hậu chính thức gọi tên Rashmita Rasindran - đại diện đến từ Malaysia. Người đẹp sở hữu nụ cười rạng rỡ, làn da nâu khỏe khoắn với chiều cao 1,82m, số đo ba vòng 90-66-92.5cm. Cô hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và truyền thông.

Á hậu 1 thuộc về Alana Deutsher - Moore - đến từ Australia. Cô năm nay 22 tuổi, cao 1,73m, là người mẫu, diễn viên có nhiều hoạt động nổi bật trong showbiz.

Á hậu là Á hậu 2 gọi tên Quỳnh Nga đến từ Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,68m. Cô tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương, đang theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Mỹ. Quỳnh Nga từng đoạt danh hiệu á khôi Sinh viên Việt Nam 2017, top 10 Miss World Vietnam 2019.

Top 3 người đẹp.

Trước khi kết quả cuối cùng được công bố, sân khấu chung kết Miss Charm lắng đọng với màn final walk của hoa hậu Luma Russo sau gần 2 năm đương nhiệm. Nàng hậu Brazil xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu trong chiếc váy đỏ nổi bật. Nàng hậu 9x có những chia sẻ đầy xúc động trong những giây phút cuối cùng của nhiệm kỳ trước khi gỡ chiếc vương miện cho ban tổ chức, sẵn sàng trao lại cho người kế nhiệm.

Phần công bố top 3 gay cấn với màn vẽ tranh cát của họa sĩ Hồng Minh. Top 3 Miss Charm 2024 chính thức lộ diện gồm: người đẹp Malaysia, Australia và Việt Nam.

Người đẹp Australia, Malaysia và Việt Nam không giấu được nỗi xúc động và hạnh phúc khi lần lượt thấy gương mặt mình hiện trên bức tranh. Họ tiếp tục trải qua phần thi ứng xử lần 2 để tìm ra hoa hậu và á hậu 1,2.

Top 6 chung cuộc vào ứng xử gồm: Việt Nam (thắng giải bình chọn), Malaysia, Colombia, Australia, Mexico và Indonesia.

Quỳnh Nga nhận được câu hỏi: Trình bày suy nghĩ của bạn về vai trò của du lịch đối với việc giữ gìn văn hoá?

Đại diện Việt Nam tự tin trả lời: “Du lịch rất quan trọng trong việc bảo tồn văn hoá. Đây là động lực để những người dân bản địa trân trọng sự độc bản của văn hoá địa phương. Họ hiểu về cội nguồn và những giá trị đặc sắc của dân tộc, lan toả đến những khách du lịch và nhờ vậy kinh tế được phát triển. Tôi nghĩ đây là một vòng tuần hoàn. Do đó, du lịch vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn văn hoá của mỗi quốc gia”.

Người đẹp Malaysia nhận câu hỏi: Bạn sẽ làm gì để khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động bảo tồn văn hoá?; Ứng viên từ Colombia nhận câu hỏi: Bạn nghĩ vai trò của gia đình quan trọng như thế nào trong việc định hình tính cách của 1 cá nhân?; Thí sinh Australia là câu hỏi: Bạn có tin rằng sắc đẹp có thể thay đổi thế giới không?; Người đẹp Mexico với chủ đề: Bạn nghĩ sao về tầm quan trọng của nghệ thuật và văn hóa trong xã hội?; Đại diện Indonesia nhận câu hỏi: Theo bạn, làm cách nào để du lịch có thể bảo tồn văn hóa và đẩy mạnh nền kinh tế?

5 thí sinh trả lời ứng xử bằng tiếng Anh, chỉ có người đẹp Colombia thuyết trình bằng tiếng mẹ đẻ và được Hoa hậu Luma Russo hỗ trợ phiên dịch.

Trong chung kết, sau màn đồng diễn, BTC Miss Charm 2024 công bố top 20 gồm đại diện các nước: Namibia, Malaysia, Thái Lan, New Zealand, Đức, Mỹ, Nam Phi, El Salvador, Việt Nam, Philippines, Venezuela, Ecuador, Nga, Puerto Rico, Mexico, Ấn Độ, Colombia, Nigeria và Indonesia.

Sau phần thi áo tắm, top 10 lộ diện gồm các đại diện: Indonesia, Malaysia, Colombia, Ấn Độ, Đức, Namibia, Úc, Ecuador, Namibia. Quỳnh Nga - đại diện Việt Nam gây bất ngờ khi không được gọi tên trong nhóm này.

Sau phần thi trang phục dạ hội, ban tổ chức lần lượt công bố chủ nhân của các giải thưởng phụ: Best Face (Gương mặt đẹp nhất): Người đẹp New Zealand; Best Evening Gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất): Người đẹp Ấn Độ; Best in Swimsuit (Trang phục áo tắm): Thí sinh Colombia; Best Social Media (Người đẹp truyền thông): Thí sinh Indonesia và Miss Friendly Beauty (Người đẹp thân thiện): đại diện đến từ Trung Quốc.

Quỳnh Nga - đại diện Việt Nam đoạt 2 giải thưởng phụ: Best Interview (Trả lời phỏng vấn hay nhất) và Trang phục dân tộc đẹp nhất. Cô cũng được gọi tên chiến thắng trong phần bình chọn của khán giả. Như vậy Quỳnh Nga sẽ được quyền vào phần thi ứng xử với 5 người đẹp khác.

MC Quỳnh Nga tiết lộ trước giờ G chung kết Miss Charm 2024 Tham gia Miss Charm 2024, MC Quỳnh Nga nói cô không hề được ưu ái, trái lại chịu không ít áp lực. Người đẹp sẵn sàng đón nhận ý kiến khen chê, trái chiều để hoàn thiện bản thân.