Giá trị đầu tư vì thế không còn nằm ở những câu chuyện tương lai, mà được đo bằng khả năng khai thác, duy trì dòng tiền và gia tăng giá trị theo thời gian. Trong xu hướng đó, những sản phẩm thực sự “có lực” không nằm ở sự phô trương, mà chính hiệu suất vận hành đã trở thành yếu tố thuyết phục rõ ràng nhất.

Từ đó, cách nhìn về đầu tư bất động sản cũng đang dịch chuyển, vị trí hay thiết kế chỉ là điểm bắt đầu cơ bản, điểm nổi bật chính là khả năng vận hành khai thác và duy trì dòng tiền trong dài hạn.

Khi khả năng vận hành khai thác định hình lại cách đo lường giá trị bất động sản

Khi thị trường bất động sản đang dần trở nên tương đồng với nguồn cung cao cấp nở rộ, định nghĩa căn hộ không còn nằm ở công năng để ở, mà ở cách chúng tự mình tạo ra dòng tiền và tăng trưởng theo thời gian.

Tại vị trí đặc thù như Thảo Điền, từ lâu đã xác lập vị thế là "Expat Hub" biểu tượng tại TP.HCM, với hơn 12.000 cư dân quốc tế (theo thống kê năm 2024), trong đó hơn 50% đến từ châu Âu - châu Mỹ. Sự tập trung của giới chuyên gia và nhân sự cấp cao tại đây đã tạo nên một thị trường lưu trú khắt khe, nơi chất lượng sống luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, nguồn cung hiện hữu vẫn chủ yếu tập trung vào các sản phẩm cho thuê dài hạn, trong khi những mô hình có khả năng khai thác linh hoạt trong phân khúc cao cấp vẫn còn tương đối hạn chế.

The Berkley như một lời giải trực tiếp cho nhu cầu lưu trú cao cấp đang không ngừng gia tăng này tại lõi trung tâm Thảo Điền. Dự án thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ từ giáo dục, y tế đến ẩm thực hiện hữu. Với quy mô giới hạn 85 căn hộ thiết kế tinh tế, The Berkley đáp ứng hoàn hảo yêu cầu về sự riêng tư và sang trọng mà cộng đồng chuyên gia quốc tế luôn tìm kiếm.

The Berkley được thiết kế tích hợp dịch vụ lưu trú, cho phép khai thác cho thuê ngắn và dài ngày

Dự án không chỉ mang đến không gian sống tinh tế mà còn là tài sản có giá trị thực, được bảo chứng bởi nhịp độ phát triển bền vững khi khai thác tối đa được giá trị của cộng đồng quốc tế tại Thảo Điền.

Biên độ tăng trưởng của bất động sản bám tuyến Metro số 1

Nếu dòng tiền khai thác mang lại hiệu suất trong ngắn và trung hạn, thì tiềm năng tăng giá của The Berkley được đặt trên một nền tảng dài hạn vững chắc. Dự án nằm liền kề ga Metro An Phú và trực diện Xa Lộ Hà Nội - hai trục kết nối chiến lược của khu Đông, đóng vai trò hạt nhân cho sự phát triển theo mô hình TOD.

Mô hình TOD từ lâu đã là bảo chứng cho sự tăng trưởng của bất động sản toàn cầu. Tại TP.HCM, sức nóng này được minh chứng rõ nét qua trục Metro số 1.

Theo ghi nhận từ Savills, trong giai đoạn 2015 - 2023, các dự án căn hộ dọc tuyến Metro số 1 có mức tăng trung bình khoảng 35% - 70% tùy vị trí, cá biệt có những dự án tại khu vực Thảo Điền đã tăng gần gấp đôi giá trị.

The Berkley nằm ngay cạnh ga metro An Phú, thừa hưởng dư địa tăng giá lớn

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế, các dự án có vị trí trung tâm, quy mô giới hạn và đã hiện hữu như The Berkley trở thành những tài sản có giá trị tích lũy rõ ràng theo thời gian, đồng thời cũng là cơ hội sở hữu ngày càng khan hiếm tại khu vực này.

Được phát triển theo mô hình boutique luxury, The Berkley thu hút đầu tư nhờ tạo giá trị dòng tiền kép

Từ hai trụ cột cốt lõi, The Berkley định hình một cấu trúc đầu tư “dòng tiền kép” - nơi bất động sản không chỉ tích lũy giá trị theo sự phát triển của khu vực, mà còn chủ động tạo ra dòng tiền thông qua khai thác thực.

Khi thị trường ngày càng đo lường tài sản bằng hiệu suất thực tế thay vì kỳ vọng tương lai, sở hữu The Berkley thời điểm này chính là bước vào một chu kỳ giá trị đã định hình. Khi hạ tầng đã hiện hữu, mặt bằng giá đã được thiết lập và đang trên đà tăng trưởng bền vững hằng năm, nhà đầu tư không còn "mua kỳ vọng" mà là đang nắm giữ một tài sản có giá trị thực, sẵn sàng cho những khai thác thương mại tối ưu.

(Nguồn: SonKim Land)