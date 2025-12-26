Chìa khóa mở cửa sự nghiệp cho du học sinh nghề Việt Nam tại Đức

Thông qua quá trình hợp tác trực tiếp với các doanh nghiệp Đức và tiếp nhận phản hồi từ học viên SHD đang sinh sống, học tập tại Đức, SHD Education nhận thấy một điểm chung: trình độ tiếng Đức B2 chuyên ngành đóng vai trò then chốt trong khả năng hòa nhập và thành công lâu dài của học viên.

Trình độ này không chỉ giúp học viên tiếp thu kiến thức nghề hiệu quả tại các trường đào tạo, mà còn hỗ trợ giao tiếp linh hoạt trong môi trường doanh nghiệp, làm việc nhóm, trao đổi chuyên môn và xử lý tình huống phát sinh. Ngược lại, những học viên chưa đủ năng lực ngôn ngữ thường mất nhiều thời gian thích nghi, ảnh hưởng đến hiệu quả học nghề và cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc.

Trong bối cảnh này, giao tiếp tiếng Đức hiệu quả được xem là “chìa khóa” giúp học viên Việt Nam chinh phục nhà tuyển dụng Đức, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng nhân lực quốc tế.

Giao tiếp tiếng Đức hiệu quả là chìa khoá để học viên Việt Nam chinh phục các nhà tuyển dụng Đức

SHD Education đào tạo B2 chuyên ngành

Chương trình B2 chuyên ngành của SHD được xây dựng dựa trên khung tham chiếu châu Âu CEFR, đồng thời định hướng theo kỳ thi ÖSD - chuẩn đánh giá ngôn ngữ quốc tế được công nhận rộng rãi tại châu Âu.

Chương trình được thiết kế toàn diện, kết hợp phát triển bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe - nói - đọc - viết) với đào tạo văn hóa. Điểm nổi bật là phương pháp học theo tình huống (situational learning), cho phép học viên thực hành giao tiếp trong các bối cảnh nghề nghiệp cụ thể như Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ, Kỹ thuật - Xây dựng.

Thông qua các tình huống mô phỏng sát thực tế, học viên được rèn luyện khả năng xử lý vấn đề, trao đổi thông tin và phản hồi chuyên nghiệp, qua đó hình thành tư duy làm việc chuẩn Đức ngay từ giai đoạn học tập tại Việt Nam.

Đội ngũ giảng viên gồm giáo viên bản ngữ Đức và giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm phối hợp giảng dạy, giúp học viên phát âm chuẩn, nắm vững ngữ pháp, đồng thời hiểu rõ văn hóa giao tiếp và cách ứng xử trong môi trường doanh nghiệp Đức. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc thi đỗ chứng chỉ, mà quan trọng hơn là sử dụng tiếng Đức một cách tự tin và hiệu quả trong công việc chuyên môn.

Buổi khai giảng khóa học B2 chuyên ngành Chăm sóc sức khoẻ tại SHD Education

Một trong những điểm nhấn của chương trình đào tạo tại SHD Education là tích hợp thực hành văn hóa Đức ngay từ giai đoạn học ngôn ngữ. Học viên được trang bị kiến thức về tác phong đúng giờ, quy tắc làm việc chuyên nghiệp, cách ứng xử trong doanh nghiệp, giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên.

Việc chuẩn bị toàn diện ngay từ đầu giúp học viên giảm bỡ ngỡ khi sang Đức, rút ngắn thời gian thích nghi và nâng cao hiệu quả làm việc, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của doanh nghiệp tiếp nhận.

Hướng tới mô hình đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế

SHD Education đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo hiện đại, chuẩn hóa chương trình từ A1 đến B2 và mở rộng theo từng nhóm ngành nghề. Mô hình tích hợp ngôn ngữ - văn hóa - chuyên ngành thể hiện định hướng đào tạo chất lượng cao, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và nhu cầu thực tế của thị trường lao động Đức.

Thông qua mô hình này, học viên không chỉ sử dụng tiếng Đức thành thạo trong công việc chuyên môn, mà còn nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc quốc tế, khẳng định năng lực cá nhân và phát triển sự nghiệp bền vững. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng đào tạo ngoại ngữ gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Học viên được đào tạo các tình huống nghề nghiệp trong quá trình học B2 chuyên ngành tại SHD Education

Với chương trình B2 chuyên ngành, SHD Education đang tiên phong mang đến giải pháp đào tạo bài bản, hội nhập và chuẩn quốc tế cho học viên Việt Nam. Chương trình không chỉ giúp học viên tự tin sử dụng tiếng Đức trong môi trường làm việc thực tế, mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và tương lai phát triển lâu dài tại Đức.

Lệ Thanh