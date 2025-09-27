TAND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Huy Khang (66 tuổi, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An), Nguyễn Đình Bang (74 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) và Hoàng Thị Xuân (62 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, phiên tòa sẽ được diễn ra vào ngày 29/9 tới.

Đây là vụ án gây chú ý dư luận khi đã kéo dài suốt hơn 10 năm, nhiều lần trả hồ sơ... nhưng vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Tháng 6/2024, sau 13 năm bị tạm giam, ông Nguyễn Huy Khang được hủy bỏ biện pháp tạm giam do xét thấy không cần thiết. Trước đó, ông Nguyễn Đình Bang cũng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại. Hai bị cáo này liên tục kêu oan.

Gần đây nhất, ngày 7/5/2025, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm tài liệu, chứng cứ.

Vụ án này xuất phát từ việc vào ngày 21/6/2010, ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát) gửi đơn đến Công an TP Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 5. Ảnh: VA

Theo đơn tố cáo, ông Bang và Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không đúng thực tế để ông Khang đi huy động vốn của ông Toàn.

Tố cáo cho rằng ông Khang đã dùng thủ đoạn gian dối, thông tin mình đã mua “80% cổ phần dự án An Khánh” để mời chào ông Toàn góp vốn tham gia đầu tư vào dự án. Sau khi nhận tiền, ông Bang, ông Khang không sử dụng tiền vào việc thực hiện đầu tư dự án mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Đình Bang tại tòa, ông là một trong 2 thành viên góp vốn tại Công ty Trường Sinh. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trên diện tích 6.338m2 đất ở cụm công nghiệp An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Công ty Trường Sinh đã được cấp sổ đỏ đối với khu đất này.

Năm 2009, ông Bang chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh cho ông Khang. Ngày 20/4/2010, phía ông Khang báo đã chuyển khoản cho ông Nguyễn Đình Bang 19 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Vẫn theo lời khai của ông Bang, ngày 24/4/2010, ông Khang đến nhà bị cáo, đi cùng một người được giới thiệu tên là Toàn, em vợ ông Khang. Suốt cuộc gặp, ông Toàn không nói gì, chỉ ngồi nghe.

Tại cuộc gặp này, ông Khang bàn giao ủy nhiệm chi cho bị cáo, bị cáo giao toàn bộ giấy tờ tài liệu liên quan dự án, công ty gồm sổ đỏ, con dấu, đăng ký kinh doanh… cho ông Khang. Hai bên chốt là chuyển nhượng xong và bị cáo chỉ còn trách nhiệm ký nốt các văn bản để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang cho ông Khang.

Sau khi nhận 19 tỷ đồng, ông Bang chưa có nhu cầu sử dụng nên vẫn để nguyên số tiền này. “Khoảng 1 tháng sau, bị cáo nghe nói có kiện cáo, lúc đó bị cáo mới biết anh Toàn không phải là em vợ anh Khang. Vì thế, bị cáo lại càng không sử dụng tiền, để chờ công an giải quyết”, ông Bang trình bày.

Còn theo lời khai của ông Nguyễn Huy Khang, bị cáo không phạm tội, không lừa đảo, giữa bị cáo và ông Toàn là giao dịch vay mượn, không phải góp vốn, không huy động vốn.

Ông Khang trình bày rằng, khi chuyển nhượng phần vốn góp, do thiếu tiền nên vay tiền của ông Thái Khắc Toàn. Ông Khang biết ông Toàn là do người quen Nguyễn Đức Thành giới thiệu.

Việc vay mượn này được đảm bảo bằng cách ký một hợp đồng góp vốn mua cổ phần dự án. Số tiền 34 tỷ đồng ghi trên hợp đồng là bao gồm tiền gốc vay và phần ông Toàn được hưởng thêm. Với hợp đồng này, nếu ông Khang không trả được nợ, ông Toàn sẽ có quyền lợi đối với tài sản hình thành trong tương lai (Dự án An Khánh).

Người làm chứng anh Nguyễn Đức Thành cũng khai, giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang là vay mượn. Anh Thành là người đã giới thiệu ông Khang với ông Toàn để vay tiền.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 5, ông Bang giao nộp chứng cứ là 2 USB, trong đó có 5 clip mà bị cáo cho rằng là những chứng cứ cho thấy bị cáo bị oan. Trong khi đó, một luật sư khác xuất trình chứng cứ cho rằng có việc bỏ lọt tội phạm cho vay nặng lãi.