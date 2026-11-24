BMW R2 đời 1936, mẫu mô tô cổ của Đức có tuổi đời 90 năm, đang được anh Ngọc Đức chào bán với giá 700 triệu đồng. Chiếc xe được giới thiệu còn nguyên bản 100%, hiếm có khó tìm tại Việt Nam.

Trong thế giới xe cổ, những mẫu mô tô cổ có tuổi đời hàng chục năm nhưng vẫn giữ được kết cấu và các chi tiết nguyên bản luôn được giới sưu tầm quan tâm. Một trong số đó là BMW R2 sản xuất năm 1936, mẫu xe mang dấu ấn thiết kế và kỹ thuật của hãng xe Đức BMW trong giai đoạn trước Thế chiến II.

BMW R2 là mẫu mô tô xi-lanh đơn dung tích 198cc được hãng xe Đức giới thiệu từ năm 1931. Phiên bản sản xuất năm 1936 thuộc giai đoạn cuối vòng đời của dòng xe này, mang nhiều đặc trưng thiết kế và kỹ thuật của mô tô châu Âu trước Thế chiến II.

Theo anh Ngọc Đức, chiếc xe hiện được chào bán với giá 700 triệu đồng và được giới thiệu còn nguyên bản 100%. Đây là mẫu mô tô có nhiều đặc điểm khác biệt so với xe hiện đại, từ cách bố trí cần côn, cần số bên phải đến hệ thống treo nhíp lá phía trước và kết cấu không có giảm xóc sau.

Mô tô cổ BMW R2 sản xuất năm 1936.

Xe 90 năm tuổi vẫn giữ nhiều chi tiết cổ, giá ngang SUV mới

Về thiết kế, BMW R2 mang dáng vẻ đặc trưng của mô tô châu Âu những năm 1930 với bình xăng đặt cao, đèn pha tròn, yên xe dạng lò xo và kết cấu khung thép. Các chi tiết được thiết kế theo hướng cơ khí đơn giản, không có nhiều bộ phận che chắn như những mẫu xe hiện đại.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý trên BMW R2 là cách bố trí bộ điều khiển. Xe sử dụng cần côn và cần chuyển số bên phải, khác với cách bố trí phổ biến trên nhiều mẫu mô tô hiện nay. Điều này khiến việc làm quen và điều khiển xe đòi hỏi người lái phải có kiến thức nhất định về xe cổ.

BMW R2 mang dáng vẻ đặc trưng của mô tô châu Âu những năm 1930 với bình xăng đặt cao, đèn pha tròn, yên xe dạng lò xo và kết cấu khung thép.

Hệ thống treo cũng thể hiện rõ dấu ấn công nghệ của thời kỳ trước. Phía trước xe sử dụng kết cấu nhíp lá, trong khi phía sau không có giảm xóc như những mẫu mô tô hiện đại. Vì vậy, cảm giác vận hành của BMW R2 khác biệt đáng kể so với xe ngày nay, đặc biệt khi di chuyển trên những đoạn đường không bằng phẳng.

Đáng chú ý, sau 90 năm tồn tại, chiếc BMW R2 vẫn giữ được dáng vẻ nguyên bản với nước sơn màu đen bóng, kết hợp những đường chỉ trắng chạy dọc bình xăng, dè chắn bùn và vành bánh.

Phía trước chiếc mô tô cổ sử dụng kết cấu nhíp lá, trong khi phía sau không có giảm xóc như những mẫu mô tô hiện đại.

Một số bộ phận vẫn lưu lại dấu ấn thời gian, đáng chú ý là hai yên xe dạng lò xo với lớp da bọc đã bạc màu, trầy xước và sờn rách ở phần đuôi yên sau. Các chi tiết kim loại như ống dẫn xăng bằng đồng, khóa xăng, lốc máy và hệ thống truyền động cũng được giữ lại, tạo sự tương phản giữa những phần đã được làm mới và các chi tiết mang vẻ cũ kỹ tự nhiên.

Với mức giá 700 triệu đồng, BMW R2 đời 1936 có giá ngang ngửa nhiều mẫu SUV phổ thông hoàn toàn mới đang bán tại Việt Nam. Đây cũng là khoản tiền đủ để người mua cân nhắc một số mẫu SUV cỡ B và C, thay vì lựa chọn một chiếc môtô đã gần 90 năm tuổi.

Chiếc mô tô cổ đang được anh Ngọc Đức chào bán với giá 700 triệu đồng.

Tuy nhiên, giá trị của BMW R2 không nằm ở tính thực dụng hay khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày, mà chủ yếu đến từ tuổi đời, thiết kế cơ khí đặc trưng và sức hấp dẫn đối với giới sưu tầm xe cổ. Mức giá này vì thế hướng đến nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính và đam mê những mẫu xe mang dấu ấn lịch sử hơn là người tìm kiếm một phương tiện di chuyển thông thường.