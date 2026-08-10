Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản đăng thông tin chào bán 46 nền đất đã phân lô phía sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thuộc phường Tam Bình, TPHCM.

Theo nội dung quảng cáo, khu đất có tổng diện tích khoảng 4.605m2, được quy hoạch thành 46 nền, mỗi nền có diện tích trên 50m2. Giá chuyển nhượng được đưa ra là 115 tỷ đồng nếu bán theo hiện trạng và 135 tỷ đồng nếu bàn giao hoàn chỉnh, bao gồm 46 sổ riêng.

Người đăng còn giới thiệu khu đất đã có giấy phép thi công hạ tầng, dự kiến nhận bàn giao vào tháng 8/2026; sau đó tiếp tục triển khai xây dựng đường, hoàn thiện hồ sơ phân lô và bản vẽ tỷ lệ 1/500.

Thông tin quảng cáo chào bán 46 nền đất kèm sơ đồ phân lô. Ảnh: UBND phường Tam Bình cung cấp

Tuy nhiên, UBND phường Tam Bình vừa có thông báo cung cấp thông tin liên quan đến khu đất được môi giới chào bán trên mạng xã hội.

Theo UBND phường Tam Bình, khu đất nói trên thuộc thửa đất số 970 và 971, tờ bản đồ số 143, phường Tam Bình, do ông N.Đ.T và bà N.T.T.T đứng tên sử dụng đất.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý đất đai và tình hình thực tế trên địa bàn, UBND phường cho biết đến thời điểm ban hành thông báo, địa phương chưa chấp thuận chủ trương cho chủ sử dụng đất thực hiện xây dựng các tuyến đường giao thông trong phạm vi khu đất theo bản vẽ được đăng tải trên mạng xã hội.

UBND phường Tam Bình cho biết chưa có cơ sở xác nhận các thông tin về việc khu đất đã được cấp phép thi công hạ tầng, triển khai phân lô hoặc các nội dung pháp lý khác như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Do đó, cơ quan này khẳng định những nội dung cho rằng khu đất đã được chấp thuận đầu tư hạ tầng, phân lô hoặc đủ điều kiện chuyển nhượng như quảng cáo là không chính xác, có thể gây nhầm lẫn cho người dân khi thực hiện giao dịch bất động sản.

UBND phường khuyến cáo tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc giao dịch liên quan đến khu đất nên liên hệ trực tiếp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Bình để được cung cấp thông tin chính thức, đồng thời không chia sẻ, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng.