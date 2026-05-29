Nhạc sĩ Trần Tiến là khách mời đặc biệt trong sự kiện ra mắt sách Chân cứng đá mềm của nhà văn Xuân Phượng diễn ra ngày 29/5 tại Hội Nhà văn TPHCM.

Nhạc sĩ Trần Tiến đến dự buổi ra mắt sách của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng.

Vị nhạc sĩ diện sơ mi, đội chiếc mũ beret quen thuộc, xuất hiện lặng lẽ ở khán phòng. Ông vẫn giữ chất hóm, vẻ bông đùa, ví mình là “kỵ phong đại hiệp” (hiệp sĩ sợ gió - PV) khiến cả khán phòng bật cười.

Trong buổi giao lưu, Trần Tiến kể ông không được nhà văn Xuân Phượng mời dự nhưng vẫn đến vì tình cảm và mối ân tình.

“Chị Phượng bảo: Thôi đừng mời Tiến vì nó mới làm đêm nhạc mừng 80 tuổi, giờ không còn sức nữa. Tôi không nói gì cả, cứ lẳng lặng từ 6 giờ sáng đi từ Vũng Tàu đến đây để chúc mừng chị”, Trần Tiến chia sẻ.

Tại sự kiện, nhạc sĩ xúc động khi gặp lại những người anh chị, người bạn từng 1 thời quen biết như NSND Kim Cương, nhà thơ Nguyễn Duy, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam…

Clip nhạc sĩ Trần Tiến hát tặng nhà văn Xuân Phượng

Nhà văn Xuân Phượng hơn Trần Tiến 18 tuổi, hơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 10 tuổi, đều là người Huế. Vì lẽ đó, Trần Tiến bảo giữa họ có sợi dây liên kết đặc biệt, cùng đi từ thời chiến tranh bom đạn đến khi hòa bình lặp lại.

Ở con dốc bên kia cuộc đời, mỗi người đều đối diện bệnh tật, những nỗi niềm riêng. Nhưng tình yêu với nghệ thuật giúp họ như trẻ mãi.

Đọc cuốn Chân cứng đá mềm của Xuân Phượng, Trần Tiến tự nhủ cố để được như thế, dẫu tự biết chân mình vẫn còn mềm và đá thì vẫn cứng. Nhưng dù thế nào, ông tin “mọi thứ rồi cũng phải vượt qua bằng cách nào đó”.

Trần Tiến tự nhận không thích và không giỏi nói, chỉ thích hát. Vừa dứt câu, ông hát bài Thôi kệ! dành tặng nhà văn Xuân Phượng trong tiếng vỗ tay hòa nhịp của mọi người.

Ở tuổi "xưa nay hiếm", nhà văn Xuân Phượng cho thấy sức sáng tạo bền bỉ.

Trong Chân cứng đá mềm, nhà văn Xuân Phượng hồi tưởng con đường theo kháng chiến. Năm 16 tuổi, bà rời gia đình tham gia phong trào Học sinh cứu quốc, "từ bỏ đôi sandal rồi đi bằng chân không để xuôi theo dòng người".

Trong thời gian hoạt động cách mạng, bà trải qua nhiều vị trí công tác, từ kỹ thuật viên thuốc nổ, y sĩ, bác sĩ, thông dịch viên đến phóng viên - đạo diễn phim chiến trường.

Quyển sách vừa ra mắt với tác giả không chỉ là hồi ký chiến tranh mà còn là biểu tượng của “cánh diều mơ ước”, của khát vọng tự do và được sống đàng hoàng. Theo bà, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn chứng minh được giá trị, lòng tự trọng và sức sống bền bỉ của mình.

Theo Xuân Phượng, việc viết lại nửa thế kỷ của một đời phim thật không dễ dàng. Trong tác phẩm, tác giả chỉ xin kể lại những chuyến đi làm phim đã để lại trong ký ức bà những ấn tượng khó quên, ghi lại những kỷ niệm một đời làm phim với những thước phim đi qua chiến tranh, ký ức và số phận con người...

Đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM cho biết 3 cuốn hồi ký của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng tạo thành một hành trình ký ức xuyên suốt nhiều giai đoạn lịch sử và cuộc đời của tác giả.

Đơn vị xuất bản đánh giá sức hấp dẫn của hồi ký Xuân Phượng đến từ sự chân thật và giàu trải nghiệm. Các tác phẩm trước của bà đã nhiều lần tái bản, cho thấy sự đón nhận bền bỉ từ độc giả.

NSND Kim Cương đến mừng nhà văn Xuân Phượng ra mắt sách.

Bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội nhà văn TPHCM chia sẻ cuốn sách ra đời ở tuổi đời gần 100 của tác giả, là một kỳ tích của sức sáng tạo. Đây không chỉ là sự tiếp nối của những ký ức mà là sự đúc kết, là lời tự sự bình thản nhưng đầy uy lực của một người đã đi qua mọi giông bão cuộc đời.

"Cái tên Chân cứng đá mềm chính là tuyên ngôn sống, là lời khẳng định rằng: Trước thời gian, trước tuổi tác, trước mọi nghịch cảnh, nếu lòng người đủ vững vàng, đôi chân đủ kiên định, thì "đá" cũng phải "mềm", Chủ tịch Hội nhận xét.

Ảnh, clip: HK