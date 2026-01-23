Nhạc sĩ Trần Tiến vừa có buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện tại TPHCM.

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Trần Tiến nhắc nhiều kỷ niệm bên gia đình, bạn bè, người thân. Ông đàn hát cùng các bạn trẻ trong nhóm du ca, hồi tưởng quãng đường âm nhạc.

Nhạc sĩ Trần Tiến và danh ca Khánh Ly khóc trong buổi hội ngộ hồi tháng 6/2022.

Gần cuối sự kiện, Trần Tiến kể về buổi hội ngộ đặc biệt với danh ca Khánh Ly hồi cuối tháng 6/2022 ở Hà Nội. Khi ấy, khoảnh khắc 2 nghệ sĩ lớn, 2 tên tuổi gạo cội của làng nhạc Việt ôm nhau rơi nước mắt khiến nhiều người xúc động.

Trần Tiến nói những giọt nước mắt đó không phải vì ông và Khánh Ly thân thiết với nhau, mà vì giây phút gặp gỡ họ đều nhớ đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“Cả 2 chúng tôi đều thân anh Sơn, người này nhìn người kia như được thấy anh ấy. Chị Khánh Ly kể anh Sơn hay nói nhiều về tôi cho chị nghe. Còn tôi nhìn chị cũng nhớ người anh của mình. Bao nhiêu âm nhạc của anh, chị Khánh Ly đã hát tặng cuộc đời”, ông bày tỏ.

Sau đó, danh ca Khánh Ly đề nghị Trần Tiến đến và hát cùng mình tại đêm nhạc. Trong ký ức của bà, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng khen Trần Tiến là người hát ca khúc Bên đời hiu quạnh rất hay.

Trần Tiến nhận lời, lên hát tặng khán giả. Nhạc sĩ ngước nhìn sân khấu, thấy tựa đề đêm nhạc là Như một lời chia tay. Ông bất giác chạnh lòng, nghĩ cả mình và đàn chị cũng đã sắp bước vào hàng 80.

“Tôi quay sang nói với chị Khánh Ly: 'Chị ơi làm gì phải chia tay? Anh Sơn có chia tay ai đâu nhưng anh vẫn sống mãi với mọi người đấy thôi'. Chúng ta như cao bồi, chỉ chết trên lưng ngựa và chết trên cây đàn thôi…”, ông nhớ lại.

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Tuổi 78, nhạc sĩ Trần Tiến tếu táo bảo ông vẫn là 1 gã cao bồi trên lưng ngựa, hay 1 gã du ca vẫn nghêu ngao đàn - hát. Dẫu cho “hát đã dở”, “mặt mũi già nua xấu xí”, ông vẫn sáng tác, cất giọng vì chỉ cần 1 người nghe vẫn cứ hát.

Với Trần Tiến, quyển sách này như 1 cơ duyên ở giai đoạn cuối đời. Ông nhận được lời đề nghị từ ê-kíp trẻ với mong muốn thực hiện 1 xuất bản phẩm. Nhạc sĩ đồng ý ngay vì xem đây là món quà dành tặng những người yêu quý ông lẫn âm nhạc của ông.

Nhạc sĩ cảm ơn nhà xuất bản đã làm 1 quyển sách chỉn chu, dày và đẹp, song phải “mất hơn chục bát phở” để mua vì giá bìa 1,2 triệu đồng. Nhưng ông mừng vì sách sẽ sớm được đưa lên mạng giúp ai cũng có thể xem được.

Con gái nhạc sĩ Trần Tiến - chị Thảo Nguyên - hỗ trợ cha ký tặng sách cho độc giả.

Nhiều người có mặt tại sự kiện từ sớm để xếp hàng chờ mua tác phẩm vừa đợi nhạc sĩ Trần Tiến ký tặng.

“Tôi vẫn sẽ viết tiếp khoảng 100 năm nữa vì tôi vẫn còn tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu. Nhưng có khi ngày mai Trời bảo lên đường theo các cánh chim trời thì lên đường, thế thôi”, nhạc sĩ dí dỏm.

Điều hạnh phúc nhất của ông là cuối đời còn có người cần đến mình, đó là mục đích sống của Trần Tiến lúc này.

Nhạc sĩ Trần Tiến cùng nhóm du ca hát "Tạm biệt chim én"

Cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện (Đông A Books và Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành) là chân dung tinh thần toàn vẹn nhất từ trước đến nay về nhạc sĩ. Sách không đơn thuần là tuyển tập âm nhạc, đây là tác phẩm kết hợp giữa hồi ký, tản văn, lời ca và hình ảnh, tái hiện hành trình sống, sáng tác và triết lý du ca của người nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Sách gồm 3 phần chính. Phần 1 - Ngẫu hứng Trần Tiến gồm 3 chương. Chương 1 Tìm về ký ức mở ra với bức chân dung tự họa nội tâm của nhạc sĩ và hành trình trở về với những tầng sâu cảm xúc. Chương 2 Bâng quơ mỗi ngày là những ghi chép rất ngắn, đôi khi chỉ vài dòng, nơi Trần Tiến ghi lại những ý nghĩ vụt đến. Chương 3 Ngẫu hứng là dòng ký ức bật ra bất chợt: Quê hương, tuổi thơ, mẹ, bạn bè, những người đã khuất, những điều không dám hát thành lời. Phần hai - ca khúc và những câu chuyện là 108 ca khúc tiêu biểu, xen kẽ là những câu chuyện đời và nghề do chính nhạc sĩ kể lại bằng giọng văn ngang tàng và đầy cảm xúc. Phần 3 - Dư luận là tập hợp những nhận xét, đánh giá từ báo chí, những người làm nghề và bạn bè đồng hành với nhạc sĩ Trần Tiến qua nhiều chặng đường sáng tác. Ở đó, con người và âm nhạc Trần Tiến được soi chiếu từ nhiều góc nhìn.

Ảnh, clip: HK, tư liệu