Người mẹ đứng sau một hành trình âm nhạc

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Anh Taruki sớm được nuôi dưỡng trong không gian âm nhạc. Nhưng khác với nhiều kỳ vọng nối nghiệp, NSND Thái Bảo lựa chọn cách đồng hành mềm mại với con, định hướng nhưng không áp đặt.

Chị không buộc con đi theo con đường ca hát của mình, cũng không đặt ra những khuôn mẫu cứng nhắc. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ để con tự tìm thấy tiếng nói riêng. Chính sự tôn trọng ấy đã tạo nên một mối quan hệ đặc biệt: mẹ vừa là điểm tựa, vừa là người lặng lẽ quan sát và tin tưởng.

Vợ chồng NSND Thái Bảo và con trai.

Chia sẻ với PV VietNamNet, NSND Thái Bảo cho biết chị luôn gần gũi, trực tiếp dạy dỗ con, trong khi người cha - NSƯT Anh Tuấn, là trụ cột nghiêm khắc. Sự cân bằng ấy giúp Bảo Anh lớn lên trong môi trường vừa ấm áp, vừa có kỷ luật.

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Clarinet (nhạc cụ phương Tây) tại Học viện âm nhạc âm nhạc Quốc gia, là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng, Bảo Anh Taruki từng không tránh khỏi áp lực. Những so sánh, kỳ vọng vô hình khiến anh có lúc muốn tách khỏi cái bóng gia đình.

Nhưng cũng chính từ đó, anh học cách biến áp lực thành động lực. Không chọn ca hát, Bảo Anh rẽ hướng sang saxophone - một con đường riêng, nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự do.

Ít ai biết, tình yêu âm nhạc của anh bắt đầu từ những giai điệu trong tựa game Final Fantasy từ năm lớp 7. Khi ấy, âm nhạc không chỉ là âm thanh mà mở ra một thế giới mới, nơi anh tìm thấy chính mình.

Từ clarinet đến saxophone, từ những bước đi đầu tiên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đến sân khấu chuyên nghiệp, hành trình ấy luôn có bóng dáng người mẹ dõi theo, không can thiệp sâu nhưng chưa bao giờ rời xa.

Một trong những hình ảnh được nhắc lại nhiều là khoảnh khắc NSND Thái Bảo ôm con trai bật khóc trên sân khấu khi anh ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên.

Đó không chỉ là giây phút xúc động của một người mẹ, mà còn là sự thừa nhận cho một hành trình trưởng thành: từ cậu bé sống trong vùng an toàn gia đình, đến một nghệ sĩ dám bước ra thế giới và kể câu chuyện của riêng mình.

Ở chiều ngược lại, Bảo Anh luôn coi việc được gọi là con của NSND Thái Bảo là niềm tự hào, dù anh không ngừng nỗ lực để được công nhận bằng chính tên tuổi của mình.

Melody of Life – cuộc đối thoại giữa ký ức và hiện tại

Mới đây tại Hà Nội, concert Melody of Life của Bảo Anh Taruki diễn ra như một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của anh.

Bảo Anh Taruki thăng hoa trong concert Melody of Life.

Đêm nhạc là một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa âm nhạc và ký ức. Trong hơn 2 giờ, 17 bản nhạc được trình diễn như những ngăn kéo ký ức lần lượt mở ra, đưa khán giả trở về tuổi thơ, về những miền cảm xúc tưởng như đã ngủ quên, dẫn dắt người nghe qua những không gian âm nhạc giàu chất điện ảnh.

Đặc biệt, điểm tựa cảm xúc của đêm diễn chính là Melody of Life - giai điệu gắn với Final Fantasy VI, nơi khởi nguồn tình yêu âm nhạc của anh từ thuở thiếu niên.

Không cố tạo cao trào kịch tính, Melody of Life chọn cách chạm đến khán giả bằng sự chân thành, thứ âm nhạc vượt qua biên giới ngôn ngữ để kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Hành trình vẫn đang tiếp diễn

Từ một cậu bé bị gọi tên bởi danh tiếng của cha mẹ, Bảo Anh Taruki hôm nay đang dần được nhắc đến như một nghệ sĩ độc lập với cá tính riêng.

Trong hành trình ấy, NSND Thái Bảo không chỉ là người mẹ mà còn là khán giả đầu tiên, người chứng kiến từng bước trưởng thành của con, từ những nốt nhạc đầu tiên đến những sân khấu lớn.

Giữa họ, không chỉ có tình thân mà còn là sự thấu hiểu của những người cùng sống trong nghệ thuật. Và có lẽ, chính sự đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy đã tạo nên một giai điệu cuộc đời riêng, nơi hai thế hệ nghệ sĩ gặp nhau, nâng đỡ nhau và cùng bước tiếp.

Màn trình diễn của Bảo Anh Taruki: