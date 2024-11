Nghệ sĩ Bảo Anh Taruki (Nguyễn Bảo Anh) - con trai NSND Thái Bảo và NSƯT Anh Tuấn vừa ra mắt album đầu tay Thanh âm thời gian, mang màu sắc văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Album gồm 7 bản hoà tấu: Melodies of life (Giai điệu cuộc sống, Nobuo Uematsu), Giấc mơ trưa (Giáng Son), Laputa (Joe Hisaishi), Cơn mưa tháng Năm (Trần Lập - Trần Tuấn Hùng), A town with an ocean view (Thị trấn nhìn ra đại dương, Joe Hisaishi), Dù chẳng phải anh (Đinh Mạnh Ninh) và Trong lành những giấc mơ (Lan Phạm), do nhạc sĩ Lưu Hà An, Thành Vương và Nguyễn Việt Hùng phối khí.

NSND Thái Bảo xúc động vì cố gắng vượt qua nhiều thử thách của con trai.

Bảo Anh Taruki cho biết, sinh ra trong gia đình có nền tảng nghệ thuật nên e dè và rất cầu toàn khi ra mắt sản phẩm âm nhạc: "Bố mẹ để tôi tự quyết album đầu tay. Khi hoàn thành, tôi nhờ họ 'thẩm', may mắn nhận được cái gật đầu".

NSND Thái Bảo bày tỏ ngỡ ngàng vì con trai đã làm được nhiều điều khó, trong đó có việc mời nhạc sĩ khó tính Lưu Hà An và nhạc sĩ đắt show Thành Vương phối khí.

NSND Thái Bảo kể, từ năm 3 tuổi, con trai đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, thích các bài hát trên TV. Bảo Anh Taruki học kèn clarinet tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tình yêu với âm nhạc cổ điển đã được “thắp” lên trong cậu từ rất sớm.

Với sản phẩm đầu tay, Bảo Anh Taruki mong tiếng kèn saxophone đến được với nhiều người nghe Việt Nam và Nhật Bản.

Tuy nhiên, tiếng kèn của Kenny G - huyền thoại saxophone đã làm thay đổi định hướng âm nhạc và con đường tương lai của Bảo Anh Taruki. Đó là một lần anh thấy mẹ dọn nhà, nhìn chồng đĩa nhạc cao ngất ngưởng, trong đó có đĩa của Kenny G: “Lúc cầm đĩa nhạc lên gác nghe, chìm đắm trong không gian âm nhạc của Kenny G, tôi đã ồ lên: Ôi, con đường của mình đây rồi. Chọn theo dòng nhạc không lời là quyết định đúng đắn, vì tôi thoát được cái bóng quá lớn của gia đình".

Bảo Anh Taruki là một trong những học trò ưu tú của các saxophonist tên tuổi như: Quyền Thiện Đắc, Trần Mạnh Tuấn, Tùng Sax… Anh hiện đầu quân về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Mới đây, Bảo Anh Taruki giành giải thưởng Nghệ sĩ biểu diễn kèn saxophone xuất sắc tại Liên hoan Ban nhạc toàn quốc 2024.

Bảo Anh Taruki thể hiện "Melodies of life":