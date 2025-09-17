Như tên, Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây là cách Tiến Đạt đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật và là bước đi tiếp theo sau hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sản phẩm gồm 6 bài: Bỏ bàn tay đó ra, Chia tay rồi mới biết, Chí Phèo, Khi ta còn dại khờ, Vui cùng Mr.D và Tự hào được làm con; pha trộn các thể loại như: pop/ballad, r&b, rap và rap–rock, cân bằng giữa chất liệu hoài niệm và phối khí hiện đại.

Tại sự kiện, Tiến Đạt xúc động khi nhìn lại hành trình 3 thập kỷ, từ vũ công của vũ đoàn Hoàng Thông đến rapper tiên phong của mainstream, sở hữu loạt hit đầu thập niên 2000 và cả thời gian anh vắng bóng để tập trung kinh doanh.

Sau tất cả, anh nhận ra ngọn lửa dành cho âm nhạc vẫn còn đó trong tim.

Tiến Đạt diễn live ca khúc mới. Ảnh: NVCC

Buổi ra mắt sản phẩm quy tụ nhiều tên tuổi trong giới giải trí, trong đó có ca sĩ Ngọc Sơn. Ít người biết, Tiến Đạt và Ngọc Sơn có tình đồng nghiệp thân thiết.

Hàng chục năm trước, thời còn là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, Tiến Đạt từng có dịp tham gia 1 MV của Ngọc Sơn - khi ấy đã là ngôi sao hàng đầu thị trường.

"Lần đầu tiên, tôi nghe một ca sĩ Việt Nam đọc rap. Tôi biết rap từ trước đó nhưng chủ yếu nghe các rapper nước ngoài qua băng cassette. Tôi rất ấn tượng, nhất là khi anh Sơn là một ca sĩ nhạc trữ tình, nhạc vàng. Phải nói là ngưỡng mộ vô cùng!", anh nhớ lại.

Trước chia sẻ chân tình, Ngọc Sơn lên sân khấu ôm lấy Tiến Đạt, dành cho đàn em nhiều lời có cánh. Nam ca sĩ nhấn mạnh từng tìm kiếm một người vừa hát hay vừa rap giỏi mãi không gặp cho đến khi Tiến Đạt nổi lên.

Ngọc Sơn ôm lấy Tiến Đạt. Ảnh: NVCC

Sản phẩm mở màn EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây là MV Bỏ bàn tay đó ra do Neko Lê đạo diễn.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ khách mời như: Tiến Luật, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên và BB Trần, MV gây chú ý với nữ chính là vũ công Thùy Vân - đồng nghiệp cũ của Tiến Đạt tại vũ đoàn Hoàng Thông năm xưa.

Bài tiếp theo là Chia tay rồi mới biết cũng do nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác, MV do Tùng Phan đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 28/9 tới trong buổi giao lưu cùng khán giả tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, TPHCM.

Các bài còn lại sẽ lần lượt phát hành vào tháng 10, 11 và 12 tới. Tiến Đạt tiết lộ bài Chí Phèo sẽ được phối mới với rap-rock; Khi ta còn dại khờ là bài ballad giàu hoài niệm; Vui cùng Mr.D trở lại với "chiếc áo" mới trẻ trung còn Tự hào được làm con sẽ là bài kết màn đầy xúc động.

Ngoài khán giả, rapper còn muốn tặng bài Tự hào được làm con cho đấng sinh thành và 2 con. Với anh, tình cảm gia đình là "tài sản" quý giá nhất sau 3 thập kỷ theo đuổi nghệ thuật.

Trích đoạn MV "Bỏ bàn tay đó ra"