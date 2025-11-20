Sáng 20/11, Học viện Dân tộc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà; GS.TS Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Kỳ vọng trở thành "Cơ quan tham mưu chiến lược" về công tác dân tộc

Mở đầu buổi lễ, Giám đốc Học viện Dân tộc đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo. "Ngày 20/11 không chỉ là dịp tôn vinh nghề dạy học, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người thầy, người cô nhìn lại chặng đường đã qua, nuôi dưỡng thêm lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng tinh thần vượt khó và sự đoàn kết của tập thể sư phạm nhà trường chính là ngọn lửa sưởi ấm, đưa con thuyền tri thức cập bến", GS.TS Trần Trung chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà và các đại biểu tham dự buổi lễ

Người đứng đầu Học viện cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số khi mỗi giảng viên không chỉ truyền thụ kiến thức chuyên môn, mà phải trở thành người truyền cảm hứng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên cho sinh viên, những hạt nhân tương lai của bản làng.

GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà ghi nhận những kết quả của Học viện trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong việc bám sát các nhiệm vụ chính trị và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại buổi lễ

Giao nhiệm vụ cho chặng đường mới, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh 3 trụ cột chiến lược mà Học viện cần tập trung: Nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng là danh dự và thương hiệu của nhà trường; đẩy mạnh nghiên cứu, phấn đấu trở thành cơ quan tham mưu chiến lược tin cậy về các vấn đề dân tộc, tôn giáo; giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

"Tôi tin tưởng rằng, mỗi thầy cô giáo Học viện Dân tộc sẽ tiếp tục là những người truyền lửa, thắp sáng ước mơ cho các em sinh viên, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc", Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị tặng hoa chúc mừng nhà trường

Cam kết từ "Người lái đò" và lời hứa của thế hệ tương lai

Đáp lại sự kỳ vọng của lãnh đạo cấp trên, TS Trần Thùy Dương, đại diện đội ngũ giảng viên của nhà trường đã bày tỏ niềm xúc động và vinh dự. Cô khẳng định tập thể giảng viên sẽ không ngừng đổi mới phương pháp, biến những khó khăn đặc thù của vùng dân tộc thiểu số thành động lực nghiên cứu và giảng dạy.

Tân sinh viên Dương Quốc Khánh (dân tộc Nùng), Thủ khoa đầu vào khóa 4, phát biểu tại buổi lễ

"Chúng tôi nguyện là những người thắp lửa đam mê, giúp các em sinh viên tự tin vươn lên làm chủ tri thức, góp phần nâng cao dân trí và nhân lực cho vùng sâu, vùng xa", TS Trần Thùy Dương chia sẻ.

Điểm nhấn cảm xúc của buổi lễ là bài phát biểu mộc mạc, nhưng đầy quyết tâm của tân sinh viên Dương Quốc Khánh (dân tộc Nùng), Thủ khoa đầu vào khóa 4.

Đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ, Khánh chia sẻ về hành trình khó khăn để đến giảng đường đại học và lòng biết ơn vô hạn đối với các thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai tại Thủ đô. "Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để ngày mai trở về xây dựng bản làng, quê hương giàu đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và tâm huyết của các thầy cô", sinh viên Khánh phát biểu.