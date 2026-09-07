Thông tin được ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chia sẻ tại tọa đàm "Kiến tạo niềm tin số - Từ cam kết đến hành động", chiều 7/9.

Theo ông Hồi, thành phố đang triển khai kế hoạch ứng dụng các nền tảng truyền thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 168 xã, phường, đặc khu. Mỗi địa phương dự kiến có ba loại tài khoản.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (giữa) tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phước Sáng

Ông Hồi dẫn trường hợp một lãnh đạo phường ở Hà Nội từng livestream để giải đáp trực tiếp thắc mắc của người dân và cho biết TPHCM cũng hướng tới cách làm tương tự.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, thành phố cũng dự kiến tổ chức tuần lễ dành cho các nhà sáng tạo nội dung, chủ yếu trên không gian mạng. Hoạt động này nhằm mở rộng cách nhìn về lực lượng sáng tạo nội dung, không chỉ gồm nghệ sĩ, người nổi tiếng mà còn có người chia sẻ kiến thức, giới thiệu sách, bác sĩ tư vấn sức khỏe...

Ông Hồi cho biết trong quá trình quản lý, Sở từng nhận phản ánh của phụ huynh về việc phải giải thích cho con những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, từ nội dung liên quan lãnh đạo, chính quyền đến kiến thức phổ thông.

"Nếu tình trạng này không được kiểm soát, nguy cơ hình thành một thế hệ tiếp theo sai lệch về thông tin là điều đáng lo ngại", ông nói.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng người dùng mạng xã hội có xu hướng lan truyền nhanh những nội dung tiêu cực, bức xúc, trong khi các câu chuyện tích cực ít được quan tâm. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận trường hợp một cá nhân tạo hàng trăm tài khoản ảo để đăng thông tin xuyên tạc, trong khi việc đính chính từ cộng đồng mạng còn hạn chế.

Ông Hồi kỳ vọng các nhà sáng tạo nội dung chủ động chia sẻ trải nghiệm thực tế, lan tỏa thông tin tích cực và góp phần xây dựng niềm tin trên không gian số.

KOL được kỳ vọng góp phần xây dựng niềm tin số

Phát biểu bế mạc hội nghị "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho rằng niềm tin số là nền tảng của một xã hội số đáng tin cậy, đồng thời là trách nhiệm của mỗi người.

Theo ông, người có sức ảnh hưởng không chỉ dẫn dắt xu hướng mà còn có vai trò lan tỏa cảm hứng và các giá trị tích cực. Mỗi tài khoản, kênh nội dung có thể tiếp cận hàng nghìn, hàng triệu người, đi kèm trách nhiệm tương ứng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

Không gian số đang trở thành "không gian thứ hai" của mỗi người và là không gian chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, tin giả, lừa đảo trực tuyến, nội dung độc hại và việc lạm dụng ảnh hưởng số đang làm suy giảm niềm tin, trong đó trẻ em, người lớn tuổi và những người thiếu kỹ năng số dễ bị tổn thương.

Trung tướng Lê Xuân Minh đề nghị KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung chủ động lên tiếng trước cái xấu, bảo vệ điều tốt, lan tỏa giá trị nhân văn và giới thiệu những câu chuyện tích cực về đất nước, con người Việt Nam.

"Tương lai số Việt Nam cần công nghệ hiện đại, nhưng hơn thế là cần niềm tin và tình nhân ái", ông nói, đồng thời nhấn mạnh không gian số cần an toàn, nhân văn và bình đẳng.

Cục trưởng A05 kỳ vọng cộng đồng nhà sáng tạo nội dung tiếp tục kết nối, đồng hành và hành động có trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng vì con người.

Trung tướng Lê Xuân Minh: Niềm tin số là tài sản quý giá mỗi KOL phải giữ gìn Trung tướng Lê Xuân Minh cho rằng sức ảnh hưởng của KOL chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi mỗi người lựa chọn con đường tích cực, có trách nhiệm và hướng về những giá trị chung của đất nước.