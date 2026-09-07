Chiều 7/9, phát biểu tại hội nghị KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số, Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của cộng đồng KOL trong việc kiến tạo niềm tin trên không gian số.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, những người có ảnh hưởng tại Việt Nam hiện không còn hoạt động riêng lẻ mà đã trở thành một cộng đồng có khả năng dẫn dắt xu hướng, kết nối các giá trị và đóng góp ngày càng rõ nét cho đời sống xã hội.

“Giá trị của sức ảnh hưởng không nằm ở những khoảnh khắc thu hút sự chú ý, mà ở niềm tin và những giá trị tích cực mà sức ảnh hưởng ấy mang lại cho cộng đồng, xã hội”, ông Minh nói.

Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

Nhìn lại chặng đường một năm qua, Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức tháng 8/2025 với chủ đề KOL với trách nhiệm công dân trên không gian mạng, đã mở ra diễn đàn thường niên để cộng đồng người có ảnh hưởng tìm tiếng nói chung, cùng hành động và phát huy sức mạnh ảnh hưởng số, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sau một năm đồng hành và nỗ lực, ông đánh giá cộng đồng KOL đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua những hành động thiết thực và sự đồng hành cùng đất nước.

Đáng chú ý, Liên minh Niềm tin số cùng mạng lưới CLB Niềm tin số tại 34 tỉnh, thành được ra mắt, trở thành cầu nối góp phần chuyển hóa sức ảnh hưởng trên không gian mạng thành những đóng góp cho xã hội.

Cục trưởng A05 cũng cho rằng vai trò của KOL ngày càng được ghi nhận trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

Tuy nhiên, theo ông, sức ảnh hưởng chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi mỗi KOL lựa chọn con đường ảnh hưởng tích cực và cùng hướng về Tổ quốc.

Liên minh Niềm tin số và mạng lưới CLB Niềm tin số tại 34 tỉnh, thành ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

“Đây vừa là hành trình hoàn thiện niềm tin số của mỗi cá nhân, vừa là hành trình gắn kết, trưởng thành và cùng hành động của cả cộng đồng”, Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ông cho rằng niềm tin số là tài sản quý giá mà mỗi KOL phải có trách nhiệm giữ gìn và bồi đắp.

Từ nền tảng này, người có ảnh hưởng cần xây dựng hành trình đúng đắn, tạo dựng niềm tin bền vững trong cộng đồng, đồng thời chuyển hóa sức ảnh hưởng thành những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo A05 bày tỏ tin tưởng sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người có ảnh hưởng trên toàn quốc sẽ giúp hội nghị tìm ra những giải pháp thiết thực, mở ra những hướng đi mới và tạo thêm các giá trị tích cực cho xã hội.

KOL phải chịu trách nhiệm về thông tin mình phát ngôn, chia sẻ Trao đổi với PV VietNamNet bên lề hội nghị, luật sư Trần Viết Hà - nhà sáng tạo nội dung, cho rằng những sự kiện như hội nghị KOL toàn quốc là dịp để các nhà sáng tạo nội dung nắm rõ chủ trương, chính sách và định hướng của cơ quan quản lý, từ đó sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật. Với công việc sáng tạo nội dung, luật sư Hà cho biết AI cũng đang trở thành công cụ hữu ích giúp tổng hợp kiến thức nhanh, hỗ trợ sáng tạo và kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải. Tuy nhiên, người làm nội dung vẫn phải chịu trách nhiệm về thông tin mình phát ngôn, chia sẻ. Từ góc độ pháp lý, luật sư Hà đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Theo ông, một bài viết hay nội dung do KOL, KOC đăng tải có thể tạo tương tác rất lớn, thậm chí vượt xa nhiều kênh truyền thống. Vì vậy, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, người có ảnh hưởng cần kiểm chứng kỹ, bảo đảm nội dung không sai trái, độc hại và phù hợp quy định pháp luật. “Quyền tự do ngôn luận cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Nếu vi phạm, nhẹ thì có thể bị xử phạt hành chính, nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Hà nhấn mạnh.