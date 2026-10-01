MoMo hiện hỗ trợ thanh toán QR tại hơn 60 quốc gia với 100 triệu điểm chấp nhận. Bước tiến này giúp người Việt giữ nguyên thói quen giao dịch số tiện lợi và an toàn ngay cả khi ra nước ngoài.

Từ cửa hàng tiện lợi ở Seoul, nhà hàng tại Bangkok đến những điểm mua sắm ở nhiều thành phố châu Á, người dùng MoMo có thể tiếp tục mở ứng dụng quen thuộc, quét mã QR và thanh toán ngay trên điện thoại.

Hạ tầng thanh toán số Việt Nam đã vươn ra ngoài biên giới

Trong nhiều năm, thanh toán số tại Việt Nam phát triển mạnh nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa. Người dùng quen quét MoMo mua cà phê, trả hóa đơn, nạp điện thoại, thanh toán tại siêu thị, nhưng thói quen ấy thường phải thay đổi khi đi nước ngoài. Phần lớn có thể phải chuyển sang tiền mặt, dùng thẻ quốc tế hoặc làm quen với một phương thức thanh toán khác tùy từng điểm đến. Những việc vốn chỉ mất vài giây ở nhà đôi khi lại trở thành một bước cần chuẩn bị thêm trong chuyến đi nước ngoài.

Tuy nhiên giờ đây, bức tranh đó đang thay đổi. Thông qua mạng lưới kết nối với các đối tác hạ tầng thanh toán tại nước ngoài như Napas, Alipay, WeChat Pay, PayPay, PromptPay và nhiều nền tảng khác, MoMo hiện hỗ trợ người dùng quét QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 triệu điểm chấp nhận trên toàn cầu. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore đến nhiều thị trường khác, người Việt có thể tiếp tục sử dụng một ứng dụng quen thuộc cho những khoản chi trong chuyến đi.

Điểm cộng lớn nhất với người dùng là sự quen thuộc trong trải nghiệm thanh toán tại nước ngoài: tỷ giá hiển thị minh bạch trước xác nhận, không phát sinh phí chuyển đổi ngoại tệ và lịch sử chi tiêu được lưu trữ trên MoMo như các giao dịch thường ngày.

Dù ở nước ngoài, thao tác quét mã QR vẫn diễn ra tương tự như tại Việt Nam. Từ nhân viên văn phòng mua sắm ở Osaka (Nhật Bản), gia đình ăn uống tại Bangkok (Thái Lan) cho đến nhóm bạn trẻ chia hóa đơn ở Myeongdong (Hàn Quốc), mọi giao dịch quốc tế đều được tối ưu đơn giản chỉ qua một lần quét mã thuận tiện.

Kết nối trước khi hạ cánh: eSIM du lịch phủ sóng hơn 200 quốc gia

Thanh toán chỉ là một mắt xích trong hành trình du lịch. Trước giờ cất cánh, du khách thường đối mặt với nhiều nỗi lo hậu cần: mua SIM kết nối mạng ở đâu, duy trì kết nối mạng ra sao hay cách gọi xe ngay khi hạ cánh.

Với eSIM du lịch quốc tế trên MoMo, người dùng có thể chuẩn bị kết nối ngay từ Việt Nam và kích hoạt SIM trước chuyến đi chỉ với 1 chạm. Không cần tháo SIM đang dùng, cũng không phải tìm quầy bán SIM khi vừa xuống sân bay. Sau khi kích hoạt, chỉ cần tắt chế độ máy bay là có thể kết nối mạng, tra google, gọi xe hay nhắn tin cho người thân. Hiện nay, MoMo đã cung cấp eSIM du lịch nước ngoài ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao phủ phần lớn những điểm đến quen thuộc của du khách Việt.

Khi eSIM đi cùng thanh toán QR xuyên biên giới, những việc vốn thường phải chuẩn bị và xử lý ở nhiều nơi được gom lại trên một ứng dụng: từ đặt vé máy bay, chuẩn bị kết nối, tìm đường cho đến thanh toán và xem lại các khoản đã chi.

Một chuyến đi vì thế có thể bắt đầu từ ngay trên điện thoại, trước cả khi bước lên máy bay. Khi đặt chân đến một thành phố mới, người dùng không phải mất thêm thời gian để làm quen lại với quá nhiều thứ, chỉ cần mở MoMo và tiếp tục những việc mình vẫn thường làm.

An toàn bảo mật: nền tảng của niềm tin khi giao dịch xuyên biên giới

Khi ở nước ngoài thì khác. Một giao dịch bất thường, một lần bấm nhầm hay một dấu hiệu lừa đảo có thể khiến người dùng lo lắng hơn vì đang ở một môi trường hoàn toàn khác. Vì vậy, phía sau trải nghiệm thanh toán tai không chỉ là khả năng quét được một mã QR. Đó còn là câu chuyện về bảo mật và khả năng phát hiện rủi ro.

MoMo tích hợp AI vào hệ thống bảo mật, có khả năng nhận diện và cảnh báo khoảng 29.000 giao dịch bất thường mỗi ngày, góp phần ngăn chặn hơn 40 tỷ đồng giá trị lừa đảo. Nền tảng áp dụng xác thực đa tầng, tuân thủ quy định định danh điện tử (eKYC) và giám sát giao dịch theo thời gian thực, tạo thêm nhiều lớp bảo vệ trong quá trình người dùng truy cập và thực hiện giao dịch.

Khi một người Việt có thể ứng dụng quen thuộc và thanh toán tại hơn 60 quốc gia, phía sau trải nghiệm tưởng như rất đơn giản đó là cả một hệ thống kết nối giữa Việt Nam và nhiều thị trường trên thế giới. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi sử dụng của một siêu ứng dụng mà nó còn cho thấy hạ tầng thanh toán số của Việt Nam đang từng bước được kết nối sâu hơn với hệ sinh thái thanh toán quốc tế. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong chiến lược đưa dịch vụ số Việt Nam ra khỏi phạm vi thị trường nội địa. Khi những nhu cầu thiết yếu như thanh toán, đổi ngoại tệ hay kết nối viễn thông được xử lý liền mạch dù ở bất kỳ đâu, ranh giới công nghệ giữa Việt Nam và thế giới dần thu hẹp.

Tìm hiểu thêm: https://www.momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai/du-lich-the-gioi-ket-noi-lai-voi-chinh-minh-8971

Bích Đào