8 hương vị độc đáo chinh phục khẩu vị mọi người phụ nữ Việt Nam

Điều khiến Sun Guzto trở nên đặc biệt so với các loại bánh kẹo hay quà tặng khác, nằm ở sự sáng tạo trong hương vị. Sun Guzto là dòng cookie hạnh nhân sáng tạo - giao thoa phong vị Á - Âu, với 8 hương vị đặc biệt được nghiên cứu suốt 3 năm.

Nếu người nhận thích vị truyền thống, họ sẽ yêu hạnh nhân bơ hoặc chocolate. Nếu yêu sự tinh tế, mè đen và matcha mang lại cảm giác đậm đà, thanh mát. Còn những ai thích sự mới lạ sẽ bị chinh phục bởi tôm, cá, rong biển - những vị mặn nhẹ, đậm phong vị Á Đông, lần đầu xuất hiện trong dòng bánh cookie trên thế giới. Moka lại là lựa chọn hoàn hảo cho người phụ nữ hiện đại yêu hương cà phê - ngọt ngào nhưng mạnh mẽ.

8 hương vị - 8 cá tính, mỗi vị mang đến một trải nghiệm riêng. Từ người mẹ giản dị đến cô bạn cá tính hay người đồng nghiệp tinh tế, Sun Guzto đều có thể “chạm” đúng gu và khiến người nhận phải mỉm cười. Điều đó giúp Sun Guzto dễ dàng trở thành món quà “trúng gu” mọi người phụ nữ, dù là mẹ, vợ, người yêu, bạn bè, cô giáo hay đồng nghiệp.

Ngon miệng, ngon mắt và “ngon” cho sức khỏe

Không chỉ chinh phục bằng hương vị, Sun Guzto còn ghi điểm ở vẻ ngoài tinh tế và chất lượng chuẩn quốc tế. Bánh có lát hạnh nhân dày, vàng óng, độ bóng nhẹ của bơ, khi ăn giòn tan mà vẫn béo ngậy, tan trong miệng, vị ngọt được điều chỉnh vừa phải, thanh thoát và dễ chịu.

Sun Guzto là món quà đáp ứng hoàn hảo tiêu chí “ăn ngon - sống khỏe”. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không chất bảo quản, ứng dụng công nghệ đóng gói hiện đại giúp giữ bánh giòn lâu, hương vị tươi mới. Mỗi chiếc bánh chứa 20% hạnh nhân, giàu vitamin E, protein và chất béo tốt, kết hợp với những nguyên liệu bổ dưỡng như chocolate, matcha, mè đen, rong biển,... giúp đẹp da, giữ dáng và bổ dưỡng cho sức khỏe phái đẹp.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sản phẩm “ngon mà lành”, Sun Guzto chính là lựa chọn hoàn hảo để vừa thưởng thức, vừa quan tâm đến sức khỏe người mình yêu thương.

Bánh cookie được chuyên gia quốc tế khen “ngon nhất trên đời”

Lời khen của những tên tuổi hàng đầu trong ngành là bảo chứng nâng tầm đẳng cấp của món quà tặng của bạn.

GS.TS Ruud Bottemanne, chuyên gia công nghệ thực phẩm Hà Lan với 65 năm kinh nghiệm, nhận xét: “Đây là loại cookie ngon nhất tôi từng ăn. Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được.”

Giáo sư Henrik Jeppesen, nhà thiết kế công nghiệp người Đan Mạch, nói ngắn gọn: “Không nghi ngờ gì nữa, đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn.”

Hai chuyên gia khác, ông Tan Chooi Leng - cựu giám đốc bộ phận chocolate Barry Callebaut Malaysia, và Chef David Broutin, - đầu bếp người Pháp, đều khẳng định Sun Guzto là “một trong những loại cookie ngon nhất thế giới” hay “cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời”.

Bao bì sang trọng & câu chuyện ý nghĩa - món quà tặng tinh tế và đẳng cấp

Một món quà đẹp luôn bắt đầu từ ánh nhìn. Sun Guzto được đầu tư chỉn chu từ thiết kế đến chất liệu, với nhiều lựa chọn bao bì cao cấp - túi quà tinh tế, hộp giấy thanh lịch, hộp thiếc sang trọng. Với tông màu trang nhã, thiết kế hiện đại, sang trọng, Sun Guzt phù hợp với mọi độ tuổi và dịp biếu tặng, từ gia đình, bạn bè đến đối tác, thầy cô.

Không chỉ là một món bánh, Sun Guzto còn chứa đựng hành trình sáng tạo của Fancy Foods. Đây là thương hiệu thuộc Nhất Hương Group, doanh nghiệp Việt hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bánh & pha chế. Từ ý tưởng kết hợp hương vị Á - Âu, mặn - ngọt, Fancy Foods đã tạo nên dòng cookie đầu tiên trên thế giới mang đậm bản sắc Việt nhưng vẫn đạt chuẩn cao cấp của quốc tế.

Nếu Queenam từng ghi dấu với 12 hương vị chocolate sáng tạo, thì Sun Guzto tiếp nối hành trình ấy trong 8 dòng bánh cookie cao cấp, thể hiện tinh thần hội nhập, sự tỉ mỉ và niềm tự hào Việt Nam.

Ngày 20/10, một món quà nhỏ có thể mang ý nghĩa rất lớn. Với hương vị tinh tế, bao bì sang trọng và câu chuyện ý nghĩa, Sun Guzto không chỉ là món bánh ngon mà còn là món quà mang thông điệp yêu thương, tinh tế và tự hào Việt Nam.

Tặng Sun Guzto, người tặng thể hiện gu thẩm mỹ và sự chu đáo, còn người nhận sẽ cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng trong từng chiếc bánh.

Bích Đào