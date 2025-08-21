Diễn viên Minh Khải vừa thử sức vai trò sản xuất với series phim ngắn Tổng tài Bá Khải.

Ban đầu, Minh Khải dự định chỉ đầu tư với kinh phí sẵn có nhưng đến thời điểm hiện tại đã phát sinh gấp đôi, gấp 3.

Võ Minh Khải được cha nuôi - NSƯT Minh Nhí hỗ trợ tiền bạc lẫn tinh thần khi thực hiện dự án phim đầu tay.

Anh thấy may mắn vì được cha - NSƯT Minh Nhí giúp đỡ cả về tinh thần lẫn tiền bạc.

“Những người xung quanh ai cũng nói tôi gan, dám bỏ cả đống tiền để đầu tư dự án. Dù vậy, cha vẫn động viên tôi cố gắng, thậm chí góp tiền để khích lệ tinh thần con trai”, Minh Khải chia sẻ.

Nam diễn viên xúc động vì “món quà” cha dành tặng. Dù ít bộc lộ tình cảm, nghệ sĩ Minh Nhí luôn đau đáu lo con trai, chỉ dạy kỹ lưỡng về chuyên môn nghề cũng như theo sát anh suốt quá trình trưởng thành.

Nhờ giữ vai trò sản xuất, Minh Khải càng thương cha vì phải bám trụ, lo toan ở vai trò người đứng đầu sân khấu.

“Khi tôi biết về những thứ như nhân sự, chi phí... lại càng thương cha hơn. Tôi chỉ mong cha giữ gìn sức khỏe để làm những gì mình mơ ước”, anh kể.

Ngoài Minh Nhí, Minh Khải còn được sự giúp đỡ của nghệ sĩ Bình Tinh - vốn là người chị thân thiết trong nghề.

Trong phim, Minh Khải vào vai giám đốc Bá Khải. Anh chàng có mối tình lãng mạn với Hải Mi - người sống chung nhà nhưng không phải ruột thịt và chỉ kém anh vài tuổi.

Mối tình của họ gặp không ít sóng gió bởi cô tiểu thư nhà giàu mưu mô, luôn tìm cách quyến rũ anh chàng giám đốc điển trai.

Minh Khải sinh năm 2000, là con nuôi duy nhất của NSƯT Minh Nhí. Minh Khải trưởng thành từ Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, tham gia nhiều dự án sitcom Những con quỷ lớp 12A1, Vợ tui tui sợ, nam chính phim điện ảnh Ngốc ơi tuổi 17, Kiều @...

Anh cũng hoạt động năng nổ lĩnh vực sân khấu, qua các vở như: Truy lùng Thái tử, Ngày mai người ta lấy chồng, Lẹ lẹ trễ phà, Ba ơi, Tía ơi, con nhớ cha… Ngoài vai trò diễn viên, Minh Khải còn bén duyên với công việc người mẫu.

Võ Minh Khải thử tạo hình cho dự án mới

Ảnh, clip: NVCC