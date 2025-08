Trong những căn nhà ấm áp nghĩa tình đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hiện thực hóa giấc mơ an cư, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm lễ động thổ khởi công nhà ở cho người dân xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang (cũ), nay là xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Thu

Riêng tại tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi), Bộ Công an đã vận động các doanh nghiệp tài trợ cho tỉnh 84 tỷ đồng để xóa 1.400 căn nhà tạm, nhà dột nát. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Bộ Công an đối với đồng bào DTTS ở Tây Nguyên.

Sau gần 1 tháng kể từ khi ngôi nhà mới được khởi công, hôm nay gia đình chị Y Lan (làng Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đón niềm vui về nhà mới. Từ số tiền 60 triệu đồng do Bộ Công an hỗ trợ, gia đình chị còn góp thêm 32 triệu đồng để làm cho căn nhà rộng rãi, khang trang hơn.

“Trước đây, nhà cũ khi mưa dột khắp nhà, biết là khổ, bất tiện nhưng vì gia đình khó khăn nên đành lực bất tòng tâm. Giờ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới, gia đình rất vui. Mấy đứa con mình cũng phấn khởi, yên tâm đi làm lo cuộc sống”, chị Y Lan vui mừng nói.

Là lực lượng đi đầu trong phong trào xoá nhà tạm tại các tỉnh Tây Nguyên, ngoài số tiền hỗ trợ từ Bộ Công an cho các tỉnh, Công an các địa phương còn huy động lực lượng tham gia đóng góp ngày công xây dựng. Nhiều cá nhân trong lực lượng Công an đóng góp tiền xây nhà tặng hộ nghèo.

Thiếu tá Lê Đình Hải, Phó trưởng Công an xã Ia Pa ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho bà H’Quế, 75 tuổi, người Gia Rai ở xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Thu

Điển hình là Thiếu tá Lê Đình Hải, Phó trưởng Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có gia đình bà H’Quế (75 tuổi, người Gia Rai).

Bà H'Quế bị tàn tật từ nhỏ. Căn nhà của bà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, bà chuyển sang ở cùng nhà con trai là anh Amlot gần đó. Tuy nhiên, căn chòi gỗ của anh Amlot cũng được chắp vá bằng đủ thứ để che chắn các lỗ thủng mỗi khi mưa gió.

Nhiều tháng trước, khi địa phương rà soát, con trai bà thuộc diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thế nhưng, gần đây anh đổ bệnh nặng, phải bán mảnh đất duy nhất để chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi. Cũng vì thế mà con trai bà không còn thuộc diện được hỗ trợ. Từ ngày Amlot mất, bà H’Quế và mấy đứa cháu, chắt phải mắc võng, trải chiếu dưới gầm nhà sàn để ở.

Thiếu tá Hải chia sẻ: "Hình ảnh bà cụ cùng mấy đứa cháu ôm nhau dưới căn nhà gỗ cứ ám ảnh trong đầu, tôi tự hỏi tại sao mình là thành viên trong Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã mà không làm được gì. Nghĩ vậy nên tôi đã bàn với vợ ủng hộ bà cụ 60 triệu đồng để làm nhà trên nền nhà cũ của bà".

Sau đó, Thiếu tá Hải đã báo cáo Đảng ủy xã và tiến hành khởi công xây dựng căn nhà. Ngoài hỗ trợ bà H’Quế, anh Hải cũng hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Ksor Liễu (thôn Ma Rin 2, xã Ia Mrơn) để sửa chữa nhà.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng (thứ 5 từ phải sang) cùng lãnh đạo các tỉnh trao chìa khóa tượng trưng và quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện các hộ gia đình. Ảnh: Ngọc Thu

Hôm 30/7, Bộ Công an và các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ trên địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng, biểu dương công an 3 tỉnh đã nỗ lực gấp rút hoàn thành khối lượng công việc rất lớn để bàn giao nhà cho các hộ dân vượt tiến độ.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được Thủ tướng phát động, Bộ Công an đã huy động các nguồn lực hỗ trợ 3 tỉnh Gia Lai cũ, Kon Tum, Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Lâm Đồng) với kinh phí 355 tỉ đồng. Từ đó, 6.370 căn nhà đã được xây dựng, sửa chữa cho hộ nghèo, cận nghèo, giúp hàng nghìn hộ gia đình người dân khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là đồng bào DTTS ổn định cuộc sống.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Công an 3 tỉnh đã phối hợp vận động các nguồn lực, đóng góp kinh phí và ngày công lao động để hoàn thành từng căn nhà đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đây là món quà ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân gửi tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình chị Y Lan (xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) vui mừng về nhà mới do Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng. Ảnh: Ngọc Thu

Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Tây Nguyên đang vào mùa mưa, hàng nghìn hộ gia đình được sống yên ấm trong những ngôi nhà mới kiên cố. Điều đó đã góp phần củng cố thêm sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp tình cảm keo sơn gắn bó, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thành quả này có sự đóng góp, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ công an đã không quản ngại ngày đêm cùng địa phương triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.