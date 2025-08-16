Trưa 16/8, UBND phường Tuy Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiến (38 tuổi).

Cơ quan chức năng trục vớt anh Hiến. Ảnh: TN

Thông tin ban đầu, anh Hiến là công nhân của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và môi trường, trụ sở đóng tại tỉnh Gia Lai.

Công ty này ký hợp đồng với Ban quản lý dịch vụ công ích Tuy Hoà (chủ đầu tư) để thi công gói thầu sửa chữa hầm cống trong khuôn viên nhà thiếu nhi tại phường Tuy Hòa.

Khoảng 6h sáng 16/8, trong khi thi công khu vực hầm cống, anh Hiến không may bị rơi xuống cống nước, mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Tuy Hòa có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, đưa nạn nhân lên miệng cống. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, anh Nguyễn Văn Hiến là nhân viên Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật môi trường Thủy Siêu (Gia Lai).