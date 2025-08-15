Hôm nay (15/8), các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Tân Uyên cùng các cơ quan chức năng điều tra, truy bắt đối tượng sát hại dã man cụ bà tại nhà riêng.

Vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà tại phường Tân Uyên, TPHCM. Nạn nhân là một cụ bà khoảng 80 tuổi, bị sát hại khi đang ở nhà một mình.

Hình ảnh đối tượng sát hại cụ bà ở TPHCM. Ảnh cắt từ camera.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay, một gia đình ở phường Tân Uyên thấy cụ bà nằm bất động trên ghế xếp trong nhà, kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cụ đã tử vong. Ban đầu, gia đình tưởng cụ tử vong do lớn tuổi, tuy nhiên khi quan sát kỹ trên cơ thể thì thấy có nhiều vết thương bất thường.

Kiểm tra lại camera vào lúc 19h30 tối 14/8, người nhà bị “sốc” khi có một người đàn ông bịt mặt, đội nón đột nhập vào nhà, dùng hung khí tấn công cụ bà ngay trên ghế, tiếp đó đối tượng này dùng gối đè vào mặt cụ bà đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng này rút một số thiết bị điện ở trong phòng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ án mạng.