Một nữ sinh tử vong, 4 học sinh khác được đưa đi cấp cứu sau khi ăn lá ngón tại xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Sáng 29/10, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, xác nhận địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 28/10, trong giờ nghỉ trưa, nhóm 5 nữ sinh tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường xã Ch’Ơm cũ) rủ nhau ra khu vực phía sau một nhà dân chơi. Sau đó, các em hái lá ngón ăn.

Nhóm học sinh gồm R.T.N.U. (SN 2014), R.T.B.Q., P.T.H.T., R.T.S.P.T.M. và T.N.T.M.H. (cùng SN 2013), đều trú tại xã Hùng Sơn.

Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng đưa cả 5 em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 14h50 cùng ngày, nữ sinh T.N.T.M.H. tử vong. Bốn học sinh còn lại hiện đã khỏe.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng chỉ đạo Đồn Biên phòng Ga Ry cử lực lượng quân y phối hợp với Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn hỗ trợ cứu chữa các học sinh.

Lực lượng biên phòng cũng phối hợp với Công an xã Hùng Sơn và các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn và hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong lo hậu sự.