Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô tải tập lái trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khiến nam học viên tử vong, giáo viên dạy lái bị thương.

Khoảng 10h45 ngày 27/10, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô tải tập lái.

Hiện trường vụ tai nạn khiến phần cabin xe tập lái bị biến dạng. Ảnh: AX

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 81H-036.24 kéo theo rơ-moóc BKS 81RM-003.80 do tài xế Bùi Văn Lâm (45 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo va chạm với ô tô tải tập lái BKS 48A-292.63 đang đi theo chiều ngược lại.

Ô tô tập lái do anh M.V.L. (43 tuổi, trú xã Quảng Tân) điều khiển, trên xe có giáo viên dạy lái Nguyễn H.L. (33 tuổi, trú xã Kiến Đức).

Tai nạn khiến nam học viên lái ô tô tải tập kẹt trong cabin. Ảnh: AX

Cú va chạm mạnh khiến cabin hai phương tiện biến dạng. Nam học viên bị mắc kẹt trong cabin, người dân địa phương phải hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Do chấn thương quá nặng, anh M.V.L. tử vong sau đó. Giáo viên dạy lái bị thương.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.