Tại lễ tổng kết hoạt động năm 2025 của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), NSƯT Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm khẳng định, đây là một năm bước ngoặt, đánh dấu sự hiện diện rõ nét của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ thế giới.

Năm 2025 lần đầu tiên Việt Nam lọt vào Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất thế giới, đứng vị trí 47 đồng thời nằm trong Top 10 quốc gia có doanh thu bản quyền kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Một bộ phim Việt Nam do VCPMC đại diện quản lý còn lọt vào Top 10 nguồn thu kỹ thuật số châu Á - Thái Bình Dương, xếp hạng 8 - thành tích chưa từng có trước đây.

NSƯT Đinh Trung Cẩn.

NSƯT Đinh Trung Cẩn nhận định: "Đây không chỉ là câu chuyện về con số, mà là sự ghi nhận cho 23 năm làm nghề bền bỉ, minh bạch, chuẩn mực của VCPMC. Việt Nam đang tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế về thực thi quyền tác giả".

Theo ông Cẩn, thị trường bản quyền tăng trưởng mạnh, hơn 7.200 tác giả ủy quyền. Năm 2025, số lượng tác giả - chủ sở hữu tác phẩm đăng ký ủy quyền tại VCPMC tiếp tục tăng mạnh, với hàng trăm tác giả mới gia nhập, nâng tổng số lên gần 7.207 người, tăng 11% so với năm 2024.

Đáng chú ý, nhiều tác giả nhận mức nhuận bút chưa từng có. Có người nhận hơn 4 tỷ đồng/năm, trong đó 1 bài hát thu gần 1 tỷ đồng tiền tác quyền, gần 100 tác giả nhận trên 3 tỷ, khoảng 100 tác giả ở mức 2-3 tỷ, nhiều nhóm tác giả nhận dưới 1 tỷ, hàng trăm tác giả nhận dưới 500 triệu đồng”, ông Cẩn cho biết.

NSƯT Đinh Trung Cẩn nói đây là mức tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử hoạt động của VCPMC.

Năm 2026, tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc mà VCPMC thu trong năm 2025 (chưa bao gồm thuế GTGT) đạt hơn 420 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024.

Năm 2025, VCPMC thực hiện đủ 4 kỳ phân phối theo quy tắc của CISAC, sử dụng phần mềm chuẩn quốc tế trong nhập liệu và phân phối. Tổng số tiền chi trả cho các tác giả đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024.

Chi trả được thực hiện qua chuyển khoản hoặc tiền mặt trong tháng đầu tiên của mỗi quý liền kề sau khi hoàn tất dữ liệu.

Ứng dụng công nghệ - chìa khóa tăng trưởng

Theo ông Đinh Trung Cẩn, yếu tố quyết định của sự bứt phá đến từ công nghệ và dữ liệu.

“Nếu không tiếp cận công nghệ, không ứng dụng AI mà còn làm thủ công chắc chắn chúng ta đi lùi. Công nghệ giúp rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác và đặc biệt là mở rộng phạm vi thu - chi trả”.

Năm qua, VCPMC đã triển khai các phần mềm bản quyền thế hệ mới, nâng cấp hệ thống quản trị dữ liệu, tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên môn, hợp tác song phương với CISAC, CIAM và nhiều tổ chức bản quyền quốc tế, cử đoàn công tác sang Bắc Kinh trao đổi về ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu âm nhạc.

Ông nhấn mạnh: "Minh bạch, chính trực và vận hành dựa trên dữ liệu là điều giữ chân tác giả".