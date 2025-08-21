Ngày 21/8, tờ Nate đưa tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum bị Viện Kiểm sát Jeju đề nghị mức án 3 năm tù trong phiên tòa xét xử về tội tham ô.

Hwang Jung Eum tại phiên xét xử cuối cùng vào ngày 21/8.

Theo cáo trạng, trong năm 2022, Hwang Jung Eum bị cáo buộc chiếm dụng hơn 4,3 tỷ won (hơn 70 tỷ đồng) từ công ty gia đình Hunminjeongeum Entertainment - nơi cô sở hữu 100% cổ phần dưới danh nghĩa tạm ứng, rồi sử dụng phần lớn số tiền để đầu tư vào tiền điện tử. Trong phiên xét xử, phía công tố cho rằng hành vi này vi phạm Luật Hình sự về Tội phạm Kinh tế Đặc biệt.

Hwang Jung Eum đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 5. Cô cũng cho biết đã hoàn trả toàn bộ số tiền tham ô vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, đồng thời gửi kèm các chứng từ thanh toán lên Tòa án Jeju.

Nữ diễn viên giải thích: “Tôi thành lập công ty để phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật của mình. Khi được khuyên đầu tư tiền điện tử có thể giúp gia tăng nguồn vốn cho công ty, tôi đã đưa ra quyết định thiếu chín chắn. Tôi nghĩ rằng đây là số tiền kiếm được từ hoạt động nghệ thuật nên có thể xoay vòng nhưng rõ ràng đó là sai lầm”.

Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Nữ diễn viên thừa nhận tội danh và đã hoàn trả toàn bộ số tiền tham ô.

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ nhóm nhạc Sugar năm 2001 trước khi rời nhóm để theo đuổi diễn xuất. Cô gây tiếng vang nhờ sitcom Gia đình là số 1 (2009) và ghi dấu ấn với nhiều bộ phim ăn khách như: Secret love (2013), Kill me, Heal me (2015), She was pretty (2015)...

Hwang Jung Eum trong phim "Gia đình là số 1":