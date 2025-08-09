Ngày 9/8, tờ News1 đưa tin nữ diễn viên hài Jung Joo Ri đã công khai xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì tham gia quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm bị nghi sử dụng thông tin sai lệch.

Trong thư gửi khán giả, cô viết: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai đã bị tổn thương bởi quảng cáo về thương hiệu kem mà tôi từng xuất hiện”. Nữ nghệ sĩ cho biết, sau khi quảng cáo được đăng, cô nhận nhiều phản ánh tiêu cực, đặc biệt là chi tiết “nổi tiếng ở Úc” không đúng sự thật.

Nữ diễn viên Jung Joo Ri.

Jung Joo Ri khẳng định đã nhiều lần yêu cầu phía thương hiệu gỡ bỏ nội dung không chính xác và điều này đã được thực hiện. Cô thừa nhận cảm thấy có lỗi khi có khán giả tin tưởng và mua sản phẩm qua quảng cáo của mình: “Tôi xin lỗi vì không thể trả lời hết tin nhắn và email gửi đến. Tôi biết ơn tất cả những lời góp ý và sẽ cẩn trọng hơn trong mọi việc”.

Trước đó, trên kênh YouTube cá nhân, cô từng giới thiệu sản phẩm được quảng bá là nhập khẩu từ Sydney (Úc). Thực tế, loại kem này được sản xuất tại một công ty ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), dẫn đến nghi vấn quảng cáo sai lệch và phóng đại công dụng.

Vụ việc cũng từng khiến ca sĩ Bada (cựu thành viên nhóm S.E.S) phải công khai xin lỗi.

Sinh năm 1985, Jung Joo Ri là gương mặt quen thuộc của làng hài Hàn Quốc, từng góp mặt trong Reply 1997, Cặp đôi oan gia, Poseidon... Ngoài diễn xuất, cô còn sở hữu kênh YouTube chia sẻ về giảm cân, cuộc sống hàng ngày và gia đình.

Jung Joo Ri trong một vở kịch: