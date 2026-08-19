Nhìn từ xa, nó chẳng khác nào một quả bong bóng trắng khổng lồ, bên trong máy xúc, máy khoan vẫn hoạt động bình thường mà không gây ồn ào, bụi bặm ra bên ngoài.

'Quả bong bóng' 20.000m² lớn nhất thế giới

Mái vòm khí nén này được lắp đặt tại dự án cải tạo đô thị "Hồng Lâu 1905" ở quận Lịch Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, do Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) phát triển.

Với chiều cao 50 mét (tương đương tòa nhà 15 tầng), chiều dài 159 mét và chiều rộng 108 mét, đây được xem là mái vòm khí nén lớn nhất thế giới được sử dụng trong xây dựng đô thị.

Mái vòm khí nén khổng lồ cao 50 mét, rộng 20.000m² bao phủ toàn bộ công trường dự án Hồng Lâu 1905 tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Yanko Design

Điểm đặc biệt là cấu trúc này không cần cột, dầm hay khung đỡ bên trong, đứng vững hoàn toàn nhờ áp suất khí được duy trì liên tục bởi các quạt thông gió lớn.

Phần màng được làm từ vật liệu polyester phủ PVDF, có khả năng phản xạ nhiệt, chống cháy, chống tia UV, chống ăn mòn và chịu được gió cấp 12, tuyết dày nửa mét. Vật liệu này còn được thiết kế với độ bền cao, có thể sử dụng trong nhiều năm mà không bị xuống cấp.

Toàn bộ mái vòm được neo xuống đất bằng 38 dây cáp thép chắc chắn, giúp nó đứng vững ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo đại diện chủ đầu tư, ông Wang Luren, mái vòm này có thể chặn 90% bụi mịn, giảm 80% tiếng ồn xây dựng và ngăn mưa gió, tuyết ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên trong 'quả bong bóng' có gì?

Bên trong "quả bong bóng" không chỉ đơn thuần là một không gian kín. Đó là cả một hệ thống điều tiết phức tạp, biến công trường thành một môi trường làm việc được kiểm soát hoàn toàn.

Hệ thống thông gió và cấp khí tươi có các quạt lớn liên tục hút không khí từ bên ngoài qua bộ lọc, cung cấp khí tươi cho công nhân bên trong. Hệ thống này đảm bảo không gian làm việc luôn thoáng mát và an toàn.

Hàng chục cảm biến được lắp đặt khắp nơi, theo dõi áp suất, nhiệt độ và độ ẩm liên tục, đảm bảo các thông số luôn ở mức tối ưu.

Hệ thống phun sương giúp lắng bụi sau mỗi đợt thi công lớn, giữ cho bên trong luôn sạch sẽ.

Đồng thời, hàng nghìn bóng đèn LED được bố trí bên trong để đảm bảo đủ ánh sáng cho công nhân làm việc, bất kể thời tiết bên ngoài.

Với khả năng chặn 90% bụi mịn và giảm tiếng ồn đáng kể, các công trường không còn là nỗi ám ảnh của cư dân xung quanh.

Bên trong, tấm màng PVDF vừa giữ mát vào mùa hè, vừa giữ ấm vào mùa đông, giảm đáng kể chi phí vận hành. Công nhân được làm việc trong môi trường an toàn, ổn định, không còn lo nắng gắt hay mưa gió làm gián đoạn.

Xu hướng mới cho các đô thị đông đúc

Với những đô thị đông đúc như Trung Quốc, công trường có thể chỉ cách nhà dân vài mét và giải pháp này mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn.

Cấu trúc không cần cột hay dầm đỡ, đứng vững nhờ áp suất khí bên trong, giúp chặn 90% bụi mịn và giảm 80% tiếng ồn thi công. Ảnh: Yanko Design

Công nghệ mái vòm khí nén đã được thử nghiệm tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh (khu tài chính Lize), Quảng Châu và Thượng Hải.

Tại Bắc Kinh, mái vòm khí nén đã được sử dụng trong các dự án cải tạo đô thị tại khu vực Lize Financial Business District, thu hút sự chú ý của cả các nhà quy hoạch lẫn các công ty xây dựng quốc tế.

Theo các chuyên gia, mái vòm khí nén có thể trở thành tiêu chuẩn cho các dự án đô thị, đặc biệt là ở những khu vực nhạy cảm như gần trường học, bệnh viện và khu dân cư đông đúc.

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đã khuyến khích ứng dụng công nghệ này như một giải pháp then chốt để đạt được các mục tiêu xây dựng bền vững vào năm 2030.

Ngoài ra, mái vòm có thể tháo dỡ và tái sử dụng sau khi dự án hoàn thành, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Tháng 12/2025, mái vòm khí nén này đã được đề cập trong một bài báo trên tờ Tân Hoa Xã như một ví dụ thành công về xây dựng "xanh" tại Trung Quốc.

Khi các thành phố tiếp tục mở rộng và mật độ dân số ngày càng tăng, áp lực lên các công trình xây dựng trong việc giảm tác động môi trường cũng ngày càng lớn.

Trong tương lai, công nghệ mái vòm khí nén có thể không chỉ giới hạn ở các công trường xây dựng, mà còn được ứng dụng để bao phủ các khu vực rộng lớn hơn trong đô thị, mở ra một hướng đi mới cho những thành phố sạch hơn, yên tĩnh hơn.

Theo Straits Times, CCTV, Global Construction Review