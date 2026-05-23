Ngày 23/5, gần 300 học sinh tiểu học trên địa bàn xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) đã được dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Những năm gần đây, tại nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em trên cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng vẫn còn là vấn đề đáng lo ngại, nhất là trong dịp hè.

Chính vì vậy, xã Gia Trấn là địa phương đầu tiên của tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh triển khai kế hoạch tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Trấn thông tin, địa bàn xã có đặc thù là nhiều ao, hồ, sông, ngòi, kênh, mương và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, xảy ra tai nạn đuối nước. Trong khi nhiều học sinh chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước.

Cũng theo bà Nga, thông qua chương trình, địa phương hướng tới mục tiêu từng bước phổ cập kỹ năng bơi an toàn cho học sinh tiểu học trên địa bàn, trước hết tập trung đối với học sinh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5; phấn đấu để các em đều được tiếp cận, tham gia học bơi và được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cần thiết.

Các học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước.

Với tinh thần ưu tiên chăm lo cho trẻ em và và đầu tư cho giáo dục kỹ năng sống, xã đã chủ động huy động nguồn lực, hỗ trợ 50% kinh phí để tổ chức các lớp học bơi an toàn cho học sinh.

Tham gia lớp học bơi, các học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản như nguyên nhân dễ dẫn đến đuối nước, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng xử lý khi bản thân bị rơi xuống nước; kỹ năng cứu người bị đuối nước. Đồng thời được hướng dẫn thực hành thao tác mặc áo phao; kỹ thuật làm quen với nước, tập nổi, tập lướt nước; các động tác tay, chân; tập phối hợp thở…