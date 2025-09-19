Đây là sân chơi trí tuệ danh giá dành cho học sinh lớp 5 và lớp 6. Thành tích này cũng đã đánh dấu mốc quan trọng đưa Hệ thống Giáo dục Newton trở thành lá cờ đầu của khối tư thục Việt Nam vào bản đồ giáo dục quốc tế.

Newton - từ số lượng áp đảo đến chất lượng vượt trội

Trong tổng số 24 học sinh của đội tuyển quốc gia, Newton đóng góp tới 11 gương mặt xuất sắc, chiếm xấp xỉ 50% thành viên. Đây là con số kỷ lục, đưa Newton - trở thành trường tư thục có đóng góp lớn nhất cho lực lượng trí tuệ trẻ của Việt Nam tại IMSO 2025.

Học sinh Trường Newton tham dự Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2025. Ảnh: NTC

Không chỉ “đông” về số lượng, các em còn khẳng định chất lượng qua hành trình tuyển chọn khắt khe, vượt qua nhiều vòng thi từ cấp trường, quận, thành phố đến quốc gia.

Thành tích nối dài trên đấu trường quốc tế

IMSO không phải “lần đầu” của Newton. Trong nhiều năm liền, nhà trường luôn được biết đến như một trong những “điểm sáng” nổi bật nhất của đoàn Việt Nam. Ở mỗi kỳ thi, học sinh Newton đều góp mặt trong các đội hình mạnh nhất, thường xuyên giữ vai trò nòng cốt, giúp đoàn Việt Nam đạt được thứ hạng cao và tạo tiếng vang trên trường quốc tế.

Có thể kể đến như:

IMSO 2023: Newton giành 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương bạc môn Toán; 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương bạc môn Khoa học - đóng góp toàn bộ 3 Huy chương Vàng của đoàn Việt Nam ở bộ môn này.

IMSO 2024: 9/9 học sinh Newton tham dự đều đoạt giải, gồm 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng - thành tích xuất sắc nhất trong các trường tư thục.

Các gương mặt học sinh Newton tham gia đội tuyển quốc gia dự Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2025

Không chỉ thành công ở IMSO, ngay trong đầu năm học 2025-2026, trường Newton còn liên tiếp ghi dấu ấn ở nhiều đấu trường trí tuệ: Hoàng Phạm Minh Khánh (12G0) giành Huy chương Bạc IOAA 2025 - Olympic Vật lý Thiên văn quốc tế với hơn 60 quốc gia tham dự; Kỳ thi Toán quốc tế IMC 2025: Newton xuất sắc giành 2 HCV và 1 HCĐ.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI: Newton trở thành trường có số thí sinh vào chung kết nhiều nhất miền Bắc (8 em) và giành trọn 8/8 giải thưởng, trong đó có 2 giải Nhất duy nhất của bảng A và B.

Thành tích này chứng minh Newton không chỉ đào tạo ra những lứa học sinh xuất sắc ở từng thời điểm, mà còn kiên trì xây dựng một truyền thống học thuật bền vững, được kế thừa và phát huy qua nhiều thế hệ.

Đó là minh chứng cho một nền tảng giáo dục vững chắc, nơi mỗi thế hệ học sinh đều được truyền cảm hứng, hun đúc khát vọng và tiếp nối thành công của các anh chị đi trước, để rồi tiếp tục viết nên những trang thành tích rực rỡ mới cho nhà trường và cho trí tuệ Việt Nam.

Thành công tại IMSO cho thấy chiến lược giáo dục đúng đắn của Newton: chú trọng khoa học cơ bản, khuyến khích tư duy nghiên cứu, đồng thời nuôi dưỡng bản lĩnh hội nhập quốc tế cho học sinh từ bậc Tiểu học. Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành bền chặt giữa Ban Giám hiệu - đội ngũ giáo viên - phụ huynh và học sinh, cùng hướng đến mục tiêu chung: đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với việc chiếm xấp xỉ một nửa đội hình IMSO 2025 của Việt Nam, Newton đã, đang và sẽ tiếp tục là niềm tự hào của giáo dục Thủ đô và cả nước. Thành tích hôm nay không chỉ là kết quả rèn luyện của các em học sinh, mà còn là minh chứng cho một triết lý giáo dục hiện đại: “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”.

Danh sách học sinh Newton trong đội tuyển IMSO 2025: Môn Khoa học (gồm 5 học sinh) lớp 6: Đinh Kỳ Hoa (6G0), Vũ Đức Huy, Việt Khôi, Đức Trí, Minh Thành. Môn Toán (gồm 6 học sinh): Trần Nguyên Minh, Trần Quang Vinh, Nguyễn Nhật Minh, Dư Hoàng Minh, Trí Nhân, Hiếu Minh.

Bích Đào