Trong phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng mẹ, bạn gái và đồng phạm nhiều lần đề cập việc bị cáo mắc chứng rối loạn lưỡng cực, từng điều trị tại Singapore và nhiều bệnh viện ở Việt Nam.

Trước khi phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu diễn ra, luật sư của Nam đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Theo luật sư, Nam được phát hiện, thăm khám và điều trị trong thời gian dài trước khi vụ án xảy ra, đồng thời vẫn được theo dõi sức khỏe trong thời gian bị tạm giam. Việc giám định nhằm làm rõ tình trạng tâm thần của bị cáo tại thời điểm thực hiện hành vi bị cáo buộc phạm tội.

Trong kiến nghị, luật sư cho biết một số người thân có quan hệ huyết thống trực hệ với Nam có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Cụ thể, ông ngoại bị cáo là Lê Thiện (mất năm 2023); dì ruột Lê Thị L. đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM với chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực, giai đoạn trầm cảm nặng. Một người em họ của Nam cũng được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt thể không biệt định và đang điều trị tại bệnh viện này.

Phó Đức Nam bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Thạch Thảo

Mẹ, bạn gái và đồng phạm cùng khai về bệnh của Mr Pips

Tại phiên tòa, bà Lê Thị Liễu, mẹ Phó Đức Nam, khai con trai được phát hiện mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ năm 2013, khi đang học tập tại Singapore. Sau đó, gia đình đưa Nam về Việt Nam, thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần và đều nhận được kết luận con trai mắc chứng bệnh này.

Theo bà Liễu, gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần đối với Nam nhưng đến thời điểm xét xử, bị cáo vẫn chưa được đưa đi giám định.

Khi bà Liễu tiếp tục trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai, chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời, yêu cầu làm rõ mục đích của việc liên tục gửi đơn đề nghị giám định.

Bà Liễu cho biết, với tư cách một bác sĩ, bà nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường và cần được đánh giá đầy đủ.

Người hiểu rõ những thay đổi tâm lý của Nam, theo bà Liễu, là bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Ngoài ra, Lê Khắc Ngọ cũng từng chứng kiến những biểu hiện này.

Trình bày trước tòa, Tâm khai Nam thường mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giày dép mỗi khi hưng phấn. “Bị cáo luôn phải ngăn cản mà không được”, Tâm nói.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ xác nhận những nội dung mẹ Nam trình bày về tình trạng bệnh của đồng phạm là đúng. Theo Ngọ, khoảng tháng 8/2024, Nam thường xuyên than chán nản, muốn bỏ mọi thứ và nằm ở nhà. Ngọ phải tìm cách động viên, trong khi mẹ Nam cũng nhờ bị cáo để mắt đến con mình.

Mr Pips nói cảm xúc thay đổi thất thường

Tự trình bày về tình trạng sức khỏe, Phó Đức Nam khai mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang học tại Singapore. Thời điểm đó, bạn bè thường trêu chọc Nam học nhiều đến mức giống người bị điên. Sau đó, bị cáo phải bỏ học, về Việt Nam rồi mới tiếp tục việc học.

Nam cho biết căn bệnh khiến cảm xúc thay đổi thất thường, lúc buồn chán, tuyệt vọng, khi lại hưng phấn quá mức.

Theo lời khai, trong những giai đoạn buồn chán, dù có nhiều tiền bạc, bị cáo vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử. Ngược lại, khi hưng phấn, Nam thừa nhận bản thân có thể bất chấp khó khăn và lương tâm, sẵn sàng thực hiện những việc gây hệ lụy cho xã hội.

Những lời khai về bệnh tâm thần của Phó Đức Nam thu hút sự chú ý tại phiên tòa, bởi bị cáo bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 900 vụ, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc Nam có mắc bệnh tâm thần tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội hay không, mức độ bệnh và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của bị cáo là những vấn đề cần được làm rõ bằng kết luận giám định cùng các chứng cứ liên quan.

Đây cũng là căn cứ quan trọng để Hội đồng xét xử đánh giá trách nhiệm hình sự của Phó Đức Nam trong vụ án.