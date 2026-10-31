Trả lời thẩm vấn, Phó Đức Nam (Mr Pips) cho biết bị rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường. Khi hưng phấn, bị cáo “bất chấp lương tâm, sẵn sàng làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội”.

Sáng 31/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Trước ngày diễn ra phiên tòa, các luật sư Phó Đức Nam đề nghị Cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo trước khi đưa vụ án ra xét xử, nhằm làm rõ tình trạng tâm thần của bị cáo tại thời điểm thực hiện hành vi bị cho là phạm tội.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) khẳng định, con trai mình từng phải điều trị chứng rối loạn lưỡng cực tại Singapore. Theo lời bà Liễu, bạn gái Mr Pips và Lê Khắc Ngọ (trợ thủ đắc lực của Nam) là người biết rõ nhất về bệnh tình của con trai mình.

Sáng nay, trả lời thẩm vấn của luật sư, Phó Đức Nam xác nhận những thông tin liên quan đến bệnh tâm thần của bị cáo mà bà Liễu đã trình bày trước đó.

Theo lời khai của Nam, bị cáo mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang học tập tại Singapore. “Khi ấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Sau đó, bị cáo phải bỏ học ở Singapore, trở về Việt Nam rồi sau đó mới tiếp tục học lại”, Nam khai.

Bị cáo Phó Đức Nam được dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Thạch Thảo

Vẫn theo lời khai của Mr Pips, từ khi phát hiện bệnh, trong suốt quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo luôn phải dùng thuốc.

Thậm chí, khi mới bị bắt, lúc làm việc với điều tra viên, đã có lúc bị cáo không nhận thức được hành vi của mình, thường xuyên la hét, có biểu hiện bất thường. Sau đó, bị cáo được cơ sở giam giữ đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh và tiếp tục sử dụng thuốc điều trị cho đến thời điểm hiện tại.

Nam còn khai, khi ở trong buồng giam, cán bộ trại giam không yên tâm để bị cáo ở một mình, luôn phân công người theo dõi cả ngày lẫn đêm vì sợ bị cáo làm chuyện tiêu cực. Nam khẳng định, khi được uống thuốc đầy đủ, trạng thái tinh thần của bị cáo tương đối bình thường. Nhưng nếu dừng thuốc, bị cáo có thể xuất hiện những hành vi bất thường.

Trả lời thẩm vấn của luật sư, Phó Đức Nam cho biết bị rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc của bị cáo thay đổi thất thường, lúc buồn chán, tuyệt vọng, khi hưng phấn quá mức.

Vào thời điểm buồn chán, dù sở hữu nhiều tiền bạc, bị cáo vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử. Còn khi hưng phấn, bị cáo “bất chấp khó khăn, bất chấp lương tâm, sẵn sàng làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội”, lời khai của Mr Pips.

Phó Đức Nam đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan

Trả lời thẩm vấn về hành vi phạm tội của mình, Phó Đức Nam trình bày, nội dung cáo trạng xác định bị cáo độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch chứng khoán là chưa chính xác. Quá trình điều hành, bị cáo sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó chủ yếu là Ngân Lượng và 9Pay.

“Bị cáo chủ yếu dùng Ngân Lượng, 9Pay, ngoài ra còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian tại đây, chỉ có mỗi Shark Bình”, lời trình bày của Phó Đức Nam.

Phó Đức Nam đề nghị cơ quan tố tụng xác định rõ thời gian bị cáo tham gia quản lý từng sàn để làm rõ trách nhiệm. Nam khai, cách đây hơn một tháng đã viết đơn tố cáo, phản ánh việc từ năm 2020 có những cá nhân khác cùng tham gia điều hành, quản lý các sàn giao dịch, bản thân bị cáo không độc quyền điều hành toàn bộ 36 sàn như cáo buộc.

Về dân sự, Phó Đức Nam khẳng định, sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi phạm tội.