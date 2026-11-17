Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo chuyển địa điểm hoạt động Chi nhánh Nghệ An, Phòng Giao dịch Lục Nam (Bắc Giang) và Phòng Giao dịch Long Xuyên (An Giang), hướng tới không gian giao dịch hiện đại, chuyên nghiệp hơn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 8, Chi nhánh Khu vực 12, Chi nhánh Khu vực 15 vừa có công văn số 3296/KV8-QLGS1; 3914/KV12-QLGS1 và 2665/KV15-QLGS1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Chi nhánh Nghệ An, Phòng Giao dịch Lục Nam trực thuộc Chi nhánh Bắc Giang và Phòng Giao dịch Long Xuyên trực thuộc Chi nhánh An Giang.

Theo đó, MSB quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Nghệ An, Phòng giao dịch Lục Nam và Phòng Giao dịch Long Xuyên, cụ thể như sau:

Chi nhánh Nghệ An:

- Địa chỉ cũ: Tòa nhà Bưu điện tỉnh Nghệ An, Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ mới: Sàn thương mại S1-01 và S1-02, tầng 1/20 chung cư nhà C Tecco Tower, Khối 15, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phòng Giao dịch Lục Nam:

- Địa chỉ cũ: Số 227 phố Thanh Xuân, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh.

- Địa chỉ mới: Số 67-69, Quốc lộ 37, Tổ dân phố Chằm Cũ, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh.

Phòng Giao dịch Long Xuyên:

- Địa chỉ cũ: Số 85 Hùng Vương, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Địa chỉ mới: Số 66 đường 30/4, khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB cam kết đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thành lập năm 1991, trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có gần 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống hơn 7.000 cán bộ nhân viên, ngân hàng hiện đang phục vụ gần 10 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập vào www.msb.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp).

(Nguồn: MSB)