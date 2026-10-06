MU sẽ phải đánh giá tình trạng thể lực của 9 cầu thủ trước trận đấu quan trọng với Tottenham vào cuối tuần này.

Ba cầu thủ MU đã phải ngồi ngoài ở các trận đấu ĐTQG trong đợt tập trung vừa qua, trong khi Marcus Rashford và Kobbie Mainoo rút khỏi tuyển Anh.

HLV Michael Carrick thay cả Rashford lẫn Mainoo trong trận đấu gần nhất của MU trên sân Fulham, nơi Quỷ đỏ giành lại một điểm nhờ bàn gỡ muộn.

Rashford và Mainoo rút khỏi đợt tập trung tuyển Anh - Ảnh: SunSport

Patrick Dorgu trở về MU sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 của Đan Mạch trước Xứ Wales tại Nations League.

Noussair Mazraoui buộc phải rời sân trong trận Maroc thắng Lesotho tại Cúp bóng đá châu Phi, rồi tiếp tục vắng mặt ở trận hòa Mali 1-1 hôm Chủ nhật.

Bruno Fernandes không góp mặt trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại Oslo. Tuy nhiên, anh đá chính ở trận gặp Đan Mạch, trận lượt về với Na Uy và chiến thắng trước Xứ Wales.

Tiền đạo Benjamin Sesko vắng mặt ở đợt tập trung thứ tư liên tiếp của tuyển Slovenia. Anh gần như không có khả năng đá chính trước Tottenham do chấn thương dai dẳng vùng ống chân.

Sesko xuất phát trong các trận gặp Sabah tại Champions League và Brighton ở Cúp Liên đoàn, nhưng đều bị thay ra. Anh chưa đá chính tại Premier League kể từ ngày 3/5.

Chân sút 23 tuổi cũng chưa thi đấu trọn vẹn 90 phút kể từ tháng 4, sau khi phải nghỉ ba tháng rưỡi vì vấn đề ở ống chân.

Amad cũng ngồi ngoài kể từ khi dính chấn thương trước trận mở màn mùa giải của MU gặp Hull City, nhưng sẵn sàng trở lại cuối tuần này.

MU lạc quan rằng cầu thủ chạy cánh Bờ Biển Ngà sẽ đủ thể lực để có tên trên ghế dự bị trận gặp Tottenham.

Thủ môn dự bị Karl Darlow cũng rút khỏi tuyển Xứ Wales. Trong khi đó, thủ môn số ba Tom Heaton nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương gân kheo.