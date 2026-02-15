Theo các nguồn tin, MU đang nhắm mua lại Scott McTominay, sau khi bán tiền vệ 29 tuổi cho Napoli, bất chấp anh có mùa giải tốt nhất trong 7 năm chơi bóng ở Old Trafford.

Nguồn Tuttomercato tuyên bố, ‘Quỷ đỏ’ mơ tái hợp McTominay. Tuy nhiên, đại diện Premier League sẽ phải chi ra con số rất lớn (so với lúc bán) để thực hiện điều đó.

MU phải chi ra gần gấp 3 lần, nếu muốn mua lại McTominay từ Napoli. Ảnh: FE

Lý do, Napoli không muốn mất cầu thủ trụ cột của mình, sau khi anh gia nhập vào hè 2024 và lập tức chứng tỏ giá trị, là một phần không thể thiếu trong đội hình của HLV Conte.

Chính McTominay góp công lớn giúp Napoli vô địch Serie A 2024/25, còn bản thân anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ở mùa giải đang diễn ra, tiền vệ sinh ra ở Anh nhưng chơi cho tuyển Scotland cũng vẫn duy trì phong độ tốt.

Vì thế, Napoli chỉ chấp nhận để McTominay ra đi, trừ khi nhận được lời đề nghị ‘khủng’, cũng như nếu đó là mong muốn của cầu thủ này.

Theo các nguồn tin, 80 triệu euro là mức giá tối thiểu Napoli đưa ra cho ai muốn sở hữu McTominay. Có nghĩa, MU phải chi nhiều gần gấp 3 lần so với lúc bán anh đi (30 triệu euro), nếu muốn mua lại.

Có một thông tin khích lệ MU, McTominay dù hiện tại hạnh phúc ở Napoli, nhưng được cho sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh, nếu nhận được lời đề nghị tốt.