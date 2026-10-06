Trong 'Mùa hè năm ấy' tập 26, chị Hà phó tổng ép Phương nghỉ việc trong khi Tùng nói ra sự thật khiến Khánh phải vào tù năm xưa thay Phương.

Trong Mùa hè năm ấy tập 26 lên sóng tối nay, 6/10, để dập tắt việc kiện cáo ngăn trở quá trình cải tổ khách sạn, chị Hà phó tổng (Maya) đưa ra 2 phương án cho Phương (Minh Thu). Một là Khánh gỗ tự rút khỏi hợp đồng. Hai là Phương nghỉ việc.

Qua Ly, bà Liên (Hồng Hạnh) biết bà Ngọc (Vân Dung) không ưng gì Khánh (Tô Dũng). Bà nói Khánh đẹp trai, tốt tính, chăm chỉ như vậy, không hiểu còn chê gì. Ông Vệ (Phạm Anh Tuấn) nói Phương đi du học, lại là phó giám đốc khách sạn trong khi Khánh không có gì trong tay nên cũng dễ hiểu khi bà Ngọc phản đối con mình yêu Khánh. Dù vậy, bà Liên rất tự tin vì Phương giờ đã ưng Khánh và lập luận "con cái đặt đâu bố mẹ phải ngồi đấy".

Ở diễn biến khác, Tùng (Trọng Lân) chạm mặt Khánh khi tới nhà Phương. Tùng nói Khánh không làm được nên rút lui, cứ đứng ở đầu ngõ như vậy "hèn lắm". Khánh đáp: "Việc của chúng tôi liên quan gì đến ông". Tùng tiếp tục: "Không liên quan cũng chẳng được. Ông định bám Phương đến bao giờ? Vì ông trúng gói thầu nội thất nên Phương bị người ta tố cáo có tư lợi cá nhân trong việc đấu thầu đấy. Vì sự yếu kém và thiếu tinh tế của ông nên đã đẩy Phương vào rắc rối. Ông không tự tìm kiếm cho mình một cơ hội nên cứ dựa vào Phương như vậy à? Phương vì lo ông mất cơ hội nên mới mặc kệ cắm đầu vào. Một thằng đàn ông cứ để bạn gái mình phải hy sinh và lo lắng như thế là nhục".

Khánh khẳng định việc mình đấu thầu không liên quan gì tới Phương cả. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Khánh định túm áo đánh Tùng nhưng lại bị nhắc lại chuyện đánh nhau khiến mình vào tù năm xưa. "Ông lại muốn tôi im lặng như ngày xưa à? Vì lo cho tương lai của Phương ông mới nhận tội đánh thằng Long thay cho cô ấy. Bây giờ cô ấy có một tương lai tốt đẹp rồi, sao ông không lo cho tương lai của cô ấy mà kéo cô ấy xuống vũng bùn làm gì?", Tùng nói nhưng không ngờ Phương đã nghe được tất cả.

Phương nghỉ việc? Tùng giải thích sao với Phương vì việc giấu bí mật năm xưa? Chi tiết tập 26 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.