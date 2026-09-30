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Khoảng 17h ngày 30/9, mưa lớn trút xuống khu vực đường Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), khiến nhiều đoạn đường ngập nặng, người dân phải chật vật dắt xe qua dòng nước.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến đoạn đường bị ngập sâu. Cơn mưa trút xuống đúng giờ tan học khiến học sinh phải đội mưa, chật vật di chuyển về nhà.

Tại đường Mã Lò, đoạn từ đường Chiến Lược đến Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông), nước ngập sâu khiến người dân phải bì bõm dắt xe.

Ông Nguyễn Thành Công (phường Tân Tạo) cho biết, mỗi khi mưa lớn, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập.

“Có lần tôi cố chạy qua khiến xe chết máy, sau đó phải mang xe đi sửa, vừa mất thời gian vừa tốn thêm chi phí. Giờ cứ thấy nước dâng cao là tôi chủ động tắt máy, dắt xe qua hoặc đứng chờ nước rút rồi mới đi tiếp”, ông Công nói.

Nguyễn Quang Minh (sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) cho biết em đã quen với cảnh đường ngập mỗi khi mưa lớn. Có hôm, Minh phải đứng chờ hơn một giờ để nước rút, dẫn đến trễ học.

Tại các tuyến đường Linh Đông, Lý Tế Xuyên và Tô Ngọc Vân, mưa trút xuống liên tục, nước dâng nhanh và chảy cuồn cuộn khiến người dân di chuyển khó khăn.

Người dân dựng rào chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà, hạn chế thiệt hại tài sản.

Mưa ngớt, nước rút dần nhưng nhiều đoạn đường vẫn còn ngập khiến giao thông ùn ứ.

Đến 19h, nước vẫn ngập sâu tại nhiều khu vực.