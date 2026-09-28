Khoảng 16h ngày 28/9, đợt triều cường rằm tháng Tám dâng nhanh, khiến nhiều khu vực trũng thấp và các tuyến đường ven sông ở TPHCM ngập sâu. Nước từ hệ thống kênh rạch tràn lên mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân đúng giờ tan tầm.

Ghi nhận tại khu vực phía Nam TPHCM, nước từ kênh rạch tràn qua đường Nguyễn Bình và Lê Văn Lương (xã Hiệp Phước). Nhiều đoạn đường chìm trong nước đục ngầu, phương tiện di chuyển khó khăn, nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Trên đường Lê Văn Lương, nước ngập do triều cường lên cao đúng thời điểm học sinh tan trường, người dân rời công sở.

Tại đường Phạm Hữu Lầu, nước triều tràn qua mặt đường, có đoạn ngập sát cửa nhà dân và các cửa hàng kinh doanh. Nhiều người đi xe máy phải co chân, 'rẽ sóng' qua những đoạn ngập sâu, lo phương tiện chết máy.

Đến khoảng 17h30, triều cường đạt đỉnh, khiến đường Rạch Cùng (phường Bình Đông) ngập sâu khoảng 0,5m. Người dân và học sinh qua khu vực này phải chật vật di chuyển giữa dòng nước.

Tại khu vực bến đò Bến Đá, nước dâng cao khiến cầu dẫn xuống phà trơn trượt. Một số người đi xe máy bị trượt ngã, phải gồng mình nâng xe giữa dòng nước.

Dù nước ngập nhiều tuyến đường, ngõ hẻm, người dân địa phương vẫn chủ động tìm cách thích nghi. Với nhiều gia đình sống ở khu vực thường xuyên ngập, việc kê cao đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa mỗi khi triều lên đã trở thành chuyện quen thuộc.

Đứng trước căn phòng trọ bị nước bủa vây, chị Loan cho biết mỗi đợt triều cường đạt đỉnh, nước ngập sâu hơn 0,5m, tràn thẳng vào nhà. Đồ đạc hư hỏng, sinh hoạt đảo lộn, người dân xóm trọ nhiều khi phải thức trắng đêm để kê dọn.

"Mỗi lần nước lên là một lần khổ, nhưng không biết chuyển đi đâu. Chỉ mong đường sớm được nâng cấp để người dân bớt khổ", chị Loan chia sẻ.

Tại phường Bình Đông, gia đình bà Lê Thị Cẩm Lệ cũng phải kê cao nhiều vật dụng trong nhà để tránh nước ngập. Từ tủ lạnh, máy giặt đến giường ngủ đều được nâng lên mỗi khi triều cường dâng.

"Bất kể nửa đêm hay đúng giờ ăn cơm, hễ nước tràn vào là cả nhà lại cuống cuồng kê dọn, tát nước. Bị ngập từ thời ông bà đến nay nên tôi quen rồi, nước dâng tới đâu thì mình tự chủ động ứng phó tới đó", bà Lệ nói.

Theo dự báo, đợt triều cường này đạt đỉnh trong các ngày 28-30/9, tức 18-20/8 âm lịch. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể lên 1,6-1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 5cm.

Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự báo đạt 1,75-1,85m, cao hơn báo động 3 từ 15-25cm. Triều cường dâng cao tiếp tục làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.



