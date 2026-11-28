Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) ngập sâu, khoảng 250 hộ dân bị ảnh hưởng. Lực lượng công an phải hỗ trợ đưa 20 trẻ mầm non ra khỏi trường học khi nước tràn vào phòng.

Ngày 28/11, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam cho biết, mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu, như Hàn Mặc Tử, hẻm gara Quyền, Chế Lan Viên.

Trong tổng số 16 khu phố của phường, có 8 khu phố bị ảnh hưởng với khoảng 250 hộ dân bị ngập. Một số nơi nước dâng cao hơn 1,5m.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ đẩy ôtô trên đường Hàn Mặc Tử. Ảnh: T.H

Lực lượng chức năng cùng người dân đã hỗ trợ di chuyển phương tiện, đưa người dân đến nơi an toàn. Địa phương cũng bố trí lực lượng túc trực, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán khi cần thiết.

Theo lãnh đạo phường, nước dâng nhanh khiến nhiều vị trí ngập sâu hơn đợt mưa bão số 13 năm 2025. Một số trường học thông báo khẩn để phụ huynh đến đón trẻ nhưng nhiều người không kịp di chuyển do đường ngập.

Nước ngập hơn nửa bánh xe. Ảnh: T.H

Tại Trường Mầm non Quang Trung, nước tràn vào các phòng học ở phân hiệu trên đường La Văn Tiến, buộc nhà trường phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đưa trẻ ra ngoài.

Khoảng 13h cùng ngày, nước ngập tầng 1 của phân hiệu khoảng 50cm. Thời điểm này, 20 trẻ đang ngủ trưa được giáo viên đưa lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Nhà trường đồng thời thông báo cho phụ huynh đến đón trẻ và đề nghị lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp cận hiện trường, đưa 20 trẻ ra ngoài an toàn.

Nước dâng cũng khiến một số trang thiết bị, đồ dùng và đồ chơi tại phân hiệu bị ngập. Khi nước bắt đầu rút, giáo viên khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh các phòng học.

Lực lượng chức năng đưa 20 trẻ Trường Mầm non Quang Trung, phân hiệu trên đường La Văn Tiến ra ngoài. Ảnh: Công an Gia Lai

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam cho biết, trước mùa mưa bão, địa phương đã triển khai khơi thông hệ thống cống thoát nước. Nhờ đó, nước từ thượng nguồn đổ về thoát ra biển nhanh hơn, góp phần hạn chế tình trạng ngập sâu.

Tại phường Quy Nhơn Tây, mưa lớn cũng khiến một phần khu phố 6 và khu phố Long Thành bị ngập, có nơi sâu hơn 1m. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.