Huế:

Mưa lớn khiến nước từ trên núi cuồn cuộn đổ xuống, cuốn theo đất đá tràn qua đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 (TP Huế), gây ngập sâu, nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Tối 9/11, ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 (TP Huế), cho biết mưa lớn khiến một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị ngập cục bộ.

Tại đoạn qua thôn Hợp Thành, nước từ trên núi đổ xuống, tạo thành dòng chảy xiết, cuốn theo đất đá màu vàng đục tràn qua mặt đường. Nhiều vị trí bị ngập gần hết mặt đường, nước chảy mạnh, sóng đánh vào lề khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, đồng thời bố trí người túc trực để điều tiết giao thông, cảnh báo người dân đi xe máy không lưu thông qua khu vực ngập.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 bị ngập. Ảnh: A.L

Ông Đặng Thái Liêng, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Hợp Thành, cho biết đoạn đường qua cụm Diên Mai, thôn Hợp Thành đang bị ngập, nước chảy xiết qua mặt đường. Đất đá từ trên núi cũng tràn xuống lòng đường, trong khi khu vực vẫn đang có mưa to.

Theo ông Liêng, mưa xuất hiện rải rác suốt ngày nhưng từ chiều tối 9/11 bắt đầu nặng hạt hơn, khiến nước dâng cao và gây ngập.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng an ninh trật tự cơ sở vẫn đang túc trực tại khu vực để cảnh báo, hỗ trợ người dân và phương tiện, bảo đảm an toàn.

Tổ an ninh trật tự thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2 túc trực điều tiết giao thông qua khu vực bị ngập. Ảnh: A.L

Trước dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, TP Huế đã có công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt để chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu điều tiết nước phù hợp, bảo đảm an toàn vùng hạ du. Riêng hồ Tả Trạch, lực lượng chức năng đã thông báo kế hoạch điều tiết nước về hạ du sông Hương từ chiều 8/11, với tổng lưu lượng dự kiến 190-230m³/s.