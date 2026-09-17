Video: Đình Hiếu

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000m, đêm 16/9 và rạng sáng 17/9, Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Lượng mưa trung bình tại các khu vực từ 80-160mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Đồng Bông 1 ở Từ Liêm 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm, khu vực Cầu Giấy 175,4-166mm.

Tại nhiều khu vực khác, lượng mưa cũng ở mức cao như Thanh Liệt 152,5mm, Mỹ Đức 163,8mm, Phú Xuyên 148,1mm, Ngọc Hồi 146,4mm, Gia Lâm 137,7mm, Hoàng Mai 135,7mm, Nghĩa Đô 131,9mm.

Mưa lớn khiến nhiều điểm úng ngập, đọng nước xuất hiện trên địa bàn thành phố.

Sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, đường 70 đoạn qua Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, chìm trong “biển nước”. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Đến 6h ngày 17/9, ghi nhận thực tế nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập nước như Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, khu vực Hoa Bằng, ngã ba 246 đường Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ quanh quảng trường sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ...

Một số tuyến phố khác cũng xuất hiện úng ngập như Phan Văn Trường, Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.

Các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6 tại Km9+656 cũng nằm trong danh sách các khu vực có nước đọng.

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, đường 70 đoạn qua Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, ngập sâu.

Nước phủ một phần lớn mặt đường, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, dò đường qua những đoạn nước sâu.

Tại một số thời điểm, các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh bị chết máy hoặc mất an toàn khi đi qua khu vực ngập.

Tình trạng ngập trên đường 70 cũng cho thấy áp lực lớn lên hệ thống tiêu thoát nước sau một đêm mưa với lượng mưa phổ biến 80-160mm, nhiều nơi vượt 150mm và có điểm gần 200mm.

Các phương tiện di chuyển qua đây rất khó khăn, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay khi mưa xuất hiện, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, vận hành cửa phai, trạm bơm và tổ chức tua vớt rác tại các ga thu nhằm bảo đảm dòng chảy.

Vận hành hàng loạt trạm bơm

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, hệ thống thoát nước đang được vận hành theo diễn biến thực tế của mưa và mực nước.

Trạm bơm Yên Sở vận hành đủ 20/20 tổ máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì 4/4 tổ máy; Cổ Nhuế 4/4 tổ máy và Đồng Bông 1 vận hành 3/3 tổ máy.

Ngoài ra, nhiều trạm bơm khác được vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước tại các khu vực, trong đó có các trạm bơm Phú Thượng, Resco, Nguyễn Hoàng Tôn, Kim Liên, Hà Trì, Mậu Lương, Phúc Đồng, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Tân Mai, Đền Lừ mới, Đồng Bông 2 và Đồng Bông 2 mới.

Các trạm bơm tại những hầm chui như Lê Văn Lương, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nút giao Thanh Xuân, nút giao Trung Hòa, đường sắt và đường ĐH Tây Nam cũng được vận hành theo quy trình.

Cùng với việc bơm tiêu, Công ty cho biết đã mở các cửa phai hồ điều hòa, duy trì khơi thông dòng chảy và theo dõi chặt diễn biến mưa, mực nước trên hệ thống.

Từ 15h45 ngày 16/9, Công ty mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ hạ mực nước sông Tô Lịch, sông Nhuệ và sông Đáy. Đến 22h30, đơn vị tiếp tục mở đập Thanh Liệt và các cửa điều tiết theo diễn biến mưa và mực nước.

Đến 6h ngày 17/9, mưa vẫn tiếp diễn tại một số khu vực. Lực lượng và phương tiện của Công ty tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối, vệ sinh và khơi thông dòng chảy.