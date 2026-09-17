Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (17/9), khu vực Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Riêng khu vực TP Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/9 đến 3h sáng nay có nơi trên 130mm như các trạm: Cầu Diễn (Hà Nội) 133.8mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 152.8mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm,…

Dự báo, từ sáng sớm đến hết đêm nay 17/9, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ sáng sớm đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/9, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; đêm có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức 27-29 độ.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Đồng thời, lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy ở Ninh Bình, sông Bùi, sông Tích ở ngoại thành Hà Nội và sông Bưởi, sông Yên ở Thanh Hoá đều đã vượt báo động 3, mức báo động khẩn cấp, gây ngập lụt sâu nhiều vùng trũng thấp ven sông.

Dự báo thời tiết ngày 17/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; đêm có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to và giông; khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, TP Hà Nội, Ninh Bình ngày có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.