Tiết kiệm tới 66 triệu đồng: Cơ hội không thể bỏ lỡ

Toyota Việt Nam dành tặng ưu đãi lớn nhất kể từ đầu năm 2025 lên tới 100% lệ phí trước bạ cho khách mua Veloz Cross và hoàn tất thủ tục thanh toán, đại lý xuất hóa đơn GTGT. Tùy thuộc vào phiên bản và khu vực đăng ký, khách hàng có thể tiết kiệm tiền mặt tới 66 triệu đồng với phiên bản CVT Top và gần 64 triệu đồng với phiên bản CVT. Khoản tiền này giúp khách hàng giải tỏa gánh nặng tài chính ban đầu, hoặc có thể mua thêm các trang bị giúp nâng cao trải nghiệm lái, hoặc đơn giản là để dành cho những kế hoạch quan trọng khác của gia đình.

Veloz Cross giảm giá lên đến 66 triệu đồng tiền mặt

Chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Toyota đến quyền lợi khách hàng mà còn giúp Toyota tiến gần hơn tới cột mốc 1 triệu xe đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 7 tới đây.

Toyota còn mang đến nhiều giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng mua xe trả góp với lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 1,99%/năm. Còn đối với khách hàng muốn bán xe cũ thuộc bất kỳ thương hiệu nào để lên đời xe với Veloz Cross sẽ được áp dụng mức lãi suất siêu ưu đãi chỉ từ 0%/năm - mức lãi suất dành riêng cho chính sách “Thu cũ - Đổi mới” của Toyota.

Khách dễ dàng lên đời với chương trình “Thu cũ - Đổi mới” của Toyota

Cùng với đó, từ nay đến hết ngày 31/12/2025, tài xế công nghệ (Grab & Be) hoặc các tài xế dịch vụ đang sở hữu xe biển vàng (không giới hạn mẫu xe) sẽ được nhận ngay 2 triệu đồng tiền mặt khi giới thiệu thành công khách mua xe Veloz Cross hoặc Avanza Premio để kinh doanh vận tải (biển vàng).

Veloz Cross - chìa khóa cho sự hài lòng của khách hàng

Veloz Cross thừa hưởng trọn vẹn những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Toyota: độ bền bỉ, độ tin cậy cao và khả năng vận hành ổn định. Chi phí bảo dưỡng thấp, phụ tùng dễ kiếm và tính thanh khoản cao là những yếu tố luôn được người tiêu dùng đánh giá cao ở các dòng xe Toyota.

Bên cạnh đó, Veloz Cross gây ấn tượng với thiết kế khỏe khoắn, mang dáng dấp SUV phù hợp với xu hướng lựa chọn xe đa dụng hiện nay. Trong các hội nhóm, nhiều chủ xe cũng đánh giá cao diện mạo mới: “Ngoại hình Veloz Cross không còn vẻ hiền lành như các mẫu MPV truyền thống, mà mạnh mẽ hơn nhờ đường nét cứng cáp, đèn LED hiện đại và bộ mâm thể thao”, tài khoản Trần Văn Hùng chia sẻ trong một chủ đề về xe Veloz Cross.

Veloz Cross xứng danh chiếc xe 7 chỗ gầm cao đa dụng, tiết kiệm, bền bỉ

Không gian nội thất của Veloz Cross cũng là một điểm cộng lớn. Tham gia sự kiện trải nghiệm các xe thuộc dòng Toyota Cross - Cross Line Up 2025, anh Hoàng Công ở Hưng Yên rất hài lòng về không gian của Veloz Cross: “Hàng ghế 2 và 3 rất rộng, ngồi đủ người mà đều thắt dây an toàn không bị chật, không khó chịu, duỗi chân cũng thoải mái. Hàng ghế thứ 3 có thể gập linh hoạt, tạo thành khoang chứa đồ lớn, đặc biệt hữu ích mỗi khi về quê được ông bà cho nhiều đồ”.

Khách hàng quan tâm và lái thử Veloz Cross tại sự kiện Cross Line up 2025

Đồng quan điểm với anh Công, gia đình anh Tiến - chị Mai (Nam Định) cũng đánh giá cao không gian và tính năng ngả ghế dài (long sofa) của Veloz Cross.

“Từ khi có xe, việc đưa đón con đi học, về quê hay thậm chí đi xuyên Việt đều thoải mái hơn. Các cháu rất thích ngả ghế dài nằm nghỉ, không bị mệt khi đi đường dài. Khoang xe rộng, điều hòa lạnh sâu và nhiều chỗ để đồ. Khi cần chở đồ lớn, chỉ cần gập hàng ghế thứ ba là đủ không gian”, chị Mai chia sẻ

Về an toàn, Veloz Cross được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) với các tính năng tiên tiến hàng đầu phân khúc như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát hành trình chủ động. Bên cạnh đó là hệ thống 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến lùi, phanh ABS, EBD, BA, VSC, HAC... đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách trên mọi cung đường.

Veloz Cross sở hữu nhiều tính năng an toàn vượt trội trong phân khúc

“Gia đình tôi hay đi chơi xa nên các tính năng an toàn trong gói TSS rất hữu ích”, anh Tiến chia sẻ sau nhiều chuyến xuyên Việt cùng Veloz Cross. “Trên cao tốc, tôi thường dùng cảnh báo lệch làn và kiểm soát hành trình chủ động; còn khi đi phố, cảnh báo điểm mù và tiền va chạm phát huy hiệu quả rõ rệt. Hệ thống báo cả trên màn hình và bằng âm thanh nên giúp tôi và vợ tập trung hơn khi lái xe”.

Toyota đang tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử 1 triệu xe đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 7 năm nay. Đây không chỉ là một con số, mà còn là minh chứng hùng hồn cho sự tin tưởng, đồng hành của hàng triệu khách hàng Việt Nam dành cho thương hiệu Toyota trong suốt nhiều thập kỷ qua, trong đó có Veloz Cross.

Với hàng loạt ưu đãi lớn trong tháng 6, đây là cơ hội để khách hàng dễ dàng sở hữu Veloz Cross và như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục duy trì vị thế trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Ngọc Minh