Thứ Năm, 28/05/2026 - 05:30
Mùa yêu thương và tha thứ trong Tết Roya Haji của dân tộc Chăm
Tết Roya Haji còn được đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi xem là tết của sự yêu thương và tha thứ, là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm.
Từ sáng sớm ngày đầu tiên của Tết Roya Haji, những người đàn ông đồng bào Chăm theo đạo Hồi tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang đã tập trung về Thánh đường Al - Mukarramah để tham dự các nghi lễ tôn giáo. Trong những bộ trang phục truyền thống chỉnh tề và đẹp nhất, họ thành kính bước vào ngày Tết thiêng liêng với niềm hân hoan, phấn khởi.
Năm nay, Tết Roya Haji diễn ra từ ngày 27 đến 29/5. Trong không gian trang nghiêm của Thánh đường Al - Mukarramah, tiếng kinh cầu vang lên tạo nên bầu không khí linh thiêng. Mọi người cùng cầu mong cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc, mùa màng thuận lợi và cộng đồng ngày càng phát triển, gắn kết.
Những cử chỉ tay trong lúc hành lễ thể hiện lòng thành kính tuyệt đối của tín đồ trước Đấng Tối cao là Thánh Allah.
Theo truyền thống của đồng bào Chăm, thường chỉ có người đàn ông mới đến thánh đường cầu nguyện; trong khi đó, phụ nữ sẽ thực hiện nghi thức này ở nhà, đồng thời dành thời gian chế biến các món ăn đặc trưng để đón tiếp người thân, bạn bè và khách đến chung vui.
Anh ANa, Phó Ban quản trị Thánh đường Al - Mukarramah, thành viên Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo, người có uy tín trong đồng bào Chăm tại xã Khánh Bình, cho biết: “Đối với đồng bào Chăm, Tết Roya Haji không chỉ là dịp thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà còn là mùa của sự sẻ chia, yêu thương và gắn kết. Những giá trị nhân văn ấy được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ và trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng”.
Ông Y Xa, dân tộc Chăm, ngụ ấp Bình Di, xã Khánh Bình, chia sẻ: “Sau khi hành lễ, mọi người sẽ đến thăm hỏi người thân, bà con lối xóm và thực hiện nghi thức xin tha thứ, xóa bỏ những hiềm khích trong cuộc sống. Đây là nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của đồng bào Chăm An Giang được gìn giữ đến hôm nay”. Trong ảnh: Tại lễ cầu nguyện ở Thánh đường, đồng bào Chăm thực hiện nghi thức xin tha thứ, xóa bỏ những hiềm khích trong cuộc sống.
Sau lễ cầu nguyện tại Thánh đường, đồng bào Chăm sẽ đi viếng mộ ông bà, cha mẹ và những người thân đã khuất để cầu nguyện. Hoạt động này thể hiện lòng hiếu kính, sự biết ơn đối với tổ tiên, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
An Giang hiện có diện tích gần 10.000km², dân số gần 5 triệu người. Trong đó, đồng bào Chăm có 21.594 người, chiếm 0,43% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hanh, Mỹ Đức, Nhơn Hội và Khánh Bình. Trong ảnh: Các bé trai dân tộc Chăm được cha dẫn đến Thánh đường cầu nguyện.
Tại những địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống, không khí đón Tết Roya Haji đã rộn ràng từ nhiều ngày trước. Các gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lễ vật, mua sắm thực phẩm và may quần áo mới cho con cháu.
Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Tết Roya Haji còn là dịp để các gia đình giáo dục con cháu về đạo lý làm người, tinh thần nhân ái, lòng vị tha và trách nhiệm với cộng đồng. Những câu chuyện về truyền thống dân tộc, những bài học về sự sẻ chia, yêu thương được các bậc cao niên truyền lại cho thế hệ trẻ trong những ngày đoàn viên.
Dù cuộc sống ngày càng đổi thay, đồng bào Chăm ở An Giang vẫn luôn trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống của Tết Roya Haji. Từ các nghi lễ tôn giáo, trang phục truyền thống đến nếp sống gia đình đều được bảo tồn và truyền dạy qua nhiều thế hệ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
