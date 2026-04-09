Mũi Né lọt top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

Mới đây, Booking.com - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới – đã vinh danh Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) - nơi cách TPHCM khoảng 200km, là một trong 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026.

Trong danh sách này, ngoài đại diện duy nhất của Việt Nam còn có một số điểm đến quốc tế nổi bật khác như Quảng Châu (Trung Quốc), Kochi (Ấn Độ) hay Port Douglas (Úc), Bilbao (Tây Ban Nha)…

Mũi Né là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước

Theo nền tảng du lịch trực tuyến, Mũi Né đang trở thành nơi hội tụ của những xu hướng du lịch định hình năm 2026 nhờ cảnh quan độc đáo với những đồi cát mang vẻ đẹp siêu thực.

Ngoài ra, điểm đến này còn mang đến những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao, xuất phát từ đam mê và cá tính riêng của du khách, đồng thời gây ấn tượng với nhiều khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ cao…

Những trải nghiệm hút khách tại Mũi Né

Không chỉ lọt top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu 2026, Mũi Né còn nằm trong nhóm 10 điểm đến tại Việt Nam được khách quốc tế và du khách nội địa tìm kiếm nhiều nhất (theo dữ liệu Booking.com trong 6 tháng đầu năm 2026).

Điều này cho thấy sức hút của điểm đến không chỉ với du khách quốc tế mà còn là lựa chọn yêu thích của khách Việt.

Theo đánh giá của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, sức hút của Mũi Né đến từ cảnh quan tựa sa mạc độc đáo và hệ thống nghỉ dưỡng biển đa dạng, từ khách sạn, nhà khách đến căn hộ, nhà nguyên căn hay mô hình B&B (lưu trú kèm bữa sáng)...

Bên cạnh đó, điểm đến này còn hấp dẫn với các hoạt động như lái xe địa hình, tour xe Jeep, lướt ván buồm và lướt ván diều...

Du khách cũng có thể trải nghiệm nhiều hoạt động mang tính cá nhân hóa tại Mũi Né như: tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Bảo tàng Nước mắm Làng chài xưa; thư giãn với tắm bùn khoáng, spa; khám phá tín ngưỡng thờ cá Ông tại dinh Vạn Thủy Tú; chinh phục đồi cát trắng, đỏ; hòa mình vào đời sống làng chài và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ẩm thực Mũi Né hấp dẫn du khách với nhiều món hải sản tươi ngon và các món mang đậm bản sắc truyền thống

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Mũi Né là điểm đến cho thấy khả năng đáp ứng những nhu cầu du lịch mang tính cá nhân hóa ngày càng rõ nét.

Khi du lịch trở thành cách mỗi người thể hiện bản thân, Mũi Né mang đến một hệ sinh thái trải nghiệm phong phú từ nghỉ dưỡng tinh tế đến những hoạt động giàu năng lượng, cho phép du khách tự do thiết kế hành trình theo đam mê và ưu tiên riêng. Đây chính là điểm đến lý tưởng cho kỷ nguyên du lịch cá nhân hóa”.