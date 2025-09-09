Bật khóc trước lá thư của cha

“Nếu không thể công khai với ba mẹ thì cả đời này phải làm sao đây?”, là điều Nguyễn Ngọc Thảo My (tên khai sinh là Nguyễn Như Phong, SN 1995, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) từng trăn trở khi nhận ra mình sống đời “thân sâu hồn bướm”.

May mắn, hành trình tìm lại giới tính thật của Thảo My không quá gian nan bởi được ba mẹ hết lòng bao dung, thấu hiểu. Đến nay, My đã có 1 năm sống trong hình hài người con gái trọn vẹn và được mọi người là “cô gái” thay vì “chàng trai” như trước đây.

“Tôi như được sinh ra một lần nữa và lần này là bằng sự bao dung, tình yêu thương vô bờ của ba mẹ”, Thảo My chia sẻ.

Thảo My trước và sau khi chuyển giới thành con gái

Thảo My là con út trong một gia đình trí thức ở Quảng Ngãi. Từ nhỏ, My đã thích chơi búp bê, hay lén mặc váy của chị gái. Ba mẹ My nhận ra sự khác biệt ấy nhưng không mắng mỏ, chỉ đem giấu búp bê, váy vóc trong nhà.

Khi dậy thì, Thảo My thấy có cảm xúc đặc biệt với các bạn nam. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận ra bản thân là ai và mong muốn điều gì. Cho đến năm 25 tuổi, My mới chắc chắn mình muốn chuyển giới, trở thành một cô gái trọn vẹn.

Thảo My làm mảng nghệ thuật cho một công ty tổ chức sự kiện ở TPHCM. Khi xác định được bản ngã, cô “bung lụa”, để tóc dài, mặc váy, trang điểm xinh đẹp như một cô gái thực sự. My thấy hạnh phúc khi được sống là chính mình.

Lá thư xúc động Thảo My nhận được từ ba. Nguồn: Kiera Thảo My

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lạc quan, tươi vui ấy là một nỗi buồn khó nói.

“Mẹ tôi từng nói, trông tôi lúc nào cũng buồn buồn như đang che giấu điều gì. Thực ra, ai thuộc giới LGBT cũng mang một nỗi lo, đó là lo không được gia đình chấp nhận.

Tuổi thơ tôi rất đẹp, được ba mẹ, chị gái yêu thương. Nhưng trước bí mật lớn như vậy, tôi vẫn không khỏi hoang mang, lo lắng. Tôi cố gắng chứng minh mình thành công, sống tốt dù ở giới tính nào nhưng không biết rằng, thực ra ba mẹ chỉ cần tôi sống hạnh phúc”, Thảo My tâm sự.

Năm 2022, My công khai với gia đình trong dịp về quê nghỉ lễ. Mẹ My nói, bà đã nhiều lần tìm hiểu về giới LGBT thông qua báo đài, cũng ngờ ngợ về giới tính thật của con và giờ đây chỉ cần một lời xác nhận.

Bức ảnh ba Thảo My gửi kèm lá thư

Thế nhưng, khi My thổ lộ ý nguyện muốn chuyển giới thành con gái, mẹ cô sốc nặng. Ba My giữ im lặng, không biểu lộ cảm xúc gì trong mấy ngày liền.

Cho đến khi trở lại TPHCM làm việc, My mới nhận được một bức thư của ba. Bức thư được viết tay, dài 4 trang giấy, kèm theo đó là một tấm ảnh My chụp cùng gia đình thuở còn là đứa con trai bé bỏng.

Tình yêu thương, sự bao dung của ba chất chứa trong từng câu chữ, đọc đến đâu, Thảo My rơi nước mắt đến đó. Cô xúc động khi ba viết: “Cho đến giờ phút này, ba không biết mình còn sống được bao năm nữa... Ba vẫn luôn xác định, Như Phong là người con ba thương yêu và lo lắng nhất”.

“‘Điều khiến ba mẹ ân hận và đau khổ nhất, ngàn lần mong con tha thứ đó là không hiểu hết những khiếm khuyết mà con phải gánh chịu trong đời’. Ba tôi đã viết như vậy. Tấm lòng bao la của ba mẹ, tôi kể sao cho xiết”, Thảo My tâm sự.

Hạnh phúc của người con chuyển giới

Sau này, chính ba mẹ là người tìm hiểu các bước và hối thúc Thảo My chuyển giới. Mẹ My nói: “Đã muốn làm thì làm cho sớm, nhân lúc còn trẻ khỏe”.

Một vài người họ hàng ngăn cản, một vài người gièm pha nhưng ba mẹ Thảo My bỏ ngoài tai. Họ hết lòng bảo vệ con trong hành trình tìm lại chính mình.

Mẹ Thảo My đồng hành cùng con trong suốt quá trình chuyển giới

“Mẹ tôi tìm hiểu rất kỹ. Mẹ khuyên tôi, trước khi sử dụng hormone nên đến bệnh viện lưu trữ tinh trùng để sau này muốn có con thì vẫn còn cơ hội. Tôi nghe lời mẹ, sử dụng dịch vụ này ở Thái Lan.

Ngày đến trung tâm tìm hiểu về dịch vụ chuyển giới, tôi được ba mẹ dẫn đi. Ba mẹ còn mượn tiền ngân hàng cho tôi phẫu thuật chuyển giới vì để đợi tiết kiệm đủ tiền thì lâu quá”, Thảo My chia sẻ.

Tháng 3/2024, Thảo My sang Thái Lan phẫu thuật. Dù đau đớn, sợ hãi, cô vẫn kiên định với ước mơ được làm con gái. Hơn hết thảy, cô biết phía sau mình luôn có ba mẹ làm chỗ dựa.

Ba Thảo My làm chỗ dựa vững chãi cho con

Ngày My trở về Việt Nam, mẹ từ quê vào TPHCM chăm sóc cô 1 tháng. Ba My liên tục gọi điện hỏi thăm, động viên con. My không nhớ rõ từ khi nào, ba mẹ cô chủ động đổi cách xưng hô, thay vì gọi “Như Phong”, họ gọi cô là “con gái yêu”.

“Ngày tôi về quê trong hình hài một cô gái trọn vẹn, mọi người phấn khởi chào đón. Ba tôi nói với mọi người ‘Con tôi xinh gái lắm’. Hễ ai hỏi ‘Con trai anh hồi nào cưới vợ’, ba tôi đều vui vẻ đáp ‘Giờ nó là con gái rồi, nó lấy chồng’”, My xúc động kể.

Thảo My hạnh phúc khi được sống là chính mình

Thảo My hiểu, cũng như mình, ba mẹ cô phải trải qua những lúc đấu tranh tư tưởng để có thể chấp nhận, ủng hộ con. My luôn biết ơn điểm tựa vững chãi ấy, để giờ đây cô có thể khoe những bức ảnh xinh đẹp và tự tin nói rằng “Được là chính mình hạnh phúc như thế đó”.

Ảnh: NVCC