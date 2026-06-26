Tại Hội thảo "Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc?" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 26/6, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM nhấn mạnh quá trình chuyển đổi xanh sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống truyền tải điện.

Theo đó, rào cản nằm ở năng lực truyền tải và khả năng điều phối phụ tải của hệ thống điện hiện hữu. Nếu tính toán công suất điện cần thiết để dịch chuyển toàn bộ phương tiện từ xe xăng sang xe điện tại TPHCM, hệ thống sẽ cần khoảng 46.000 MW công suất. Đây là một áp lực khổng lồ.

Ngoài ra, quy hoạch tổng thể mạng lưới trạm sạc vẫn chưa có.

"Phải có quy hoạch cụ thể, không thể để doanh nghiệp muốn đặt trạm sạc ở đâu thì đặt. Việc này còn liên quan đến an toàn hệ thống điện, bởi không phải trạm biến áp nào cũng đủ năng lực cấp điện nếu tất cả trạm sạc cùng hoạt động. Ví dụ, tại khu vực quận 1 cũ, với nhu cầu sạc xe điện lớn, cần tính toán lại năng lực các trạm biến áp", ông nói.

TS Phạm Viết Thuận nêu một số trở ngại trong quá trình điện hóa giao thông. Ảnh: Độc Lập

Chung quan điểm, ông Hà Huy Cường - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, chia sẻ câu chuyện khi ông sang thành phố Đại Liên (Trung Quốc). Thành phố này có lượng xe điện chiếm trên 50% nhưng ông không thấy trạm sạc bố trí dọc đường vì hệ thống này đã được quy hoạch tập trung tại các vị trí riêng.

Do đó, theo ông, quy hoạch hạ tầng cho chuyển đổi xanh phải được triển khai ngay từ bây giờ, với việc quy định rõ các điểm tập kết xe buýt điện hay nơi đặt trạm sạc công cộng.

Ngoài ra, tính toán sơ bộ của Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho thấy, riêng chi phí đầu tư hạ tầng điện phục vụ mạng lưới trạm sạc công cộng tại TPHCM đã tốn ít nhất 7 tỷ USD. Đây là cản trở rất lớn về mặt kinh phí và không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Về giải pháp trước mắt, TS Phạm Viết Thuận cho rằng thay vì dàn trải nguồn lực đầu tư, Nhà nước cần tập trung nguồn lực, áp dụng lộ trình chuyển đổi bắt buộc đối với 3 nhóm phương tiện là: xe buýt công cộng, đội ngũ shipper và xe taxi. Bởi, các nhóm phương tiện này được ước tính chiếm khoảng 80% lượng phát thải CO2 từ giao thông đô thị.

Liên quan đến nguồn điện khi số lượng xe máy, ô tô điện phát triển mạnh, ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), gợi ý, các nhà đầu tư có thể nghĩ tới đầu tư mô hình "điện mái nhà kết hợp trạm sạc". Mô hình này vừa tận dụng nguồn điện mặt trời, vừa thúc đẩy giao thông xanh và giảm ô nhiễm môi trường.

Ước tính, địa bàn TPHCM có tới 22.800 hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành với tổng công suất khoảng 1.800 MWp. Sản lượng điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà hiện chiếm khoảng 4,66% tổng sản lượng điện thương phẩm của thành phố.