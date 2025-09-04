Vợ chồng anh Tú (Đống Đa, Hà Nội) tích lũy được 1 tỷ đồng. Số tiền này không nhỏ, nhưng để mua một căn hộ 2 phòng ngủ ở thành phố, nơi giá nhà đã vượt quá 3 tỷ đồng, thì vẫn còn thiếu.

Với mức thu nhập 50 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trừ đi các khoản chi tiêu hàng ngày cho gia đình và con nhỏ, số tiền còn lại để tiết kiệm không đáng kể.

Sau một thời gian tìm hiểu thị trường, Tú nhận thấy rằng đầu tư vào căn hộ chung cư đang xây dựng là một lựa chọn hợp lý. Anh Tú tìm thấy một dự án căn hộ 2 phòng ngủ với giá 3,2 tỷ đồng.

Vì dự án đang trong giai đoạn thi công, số tiền ban đầu cần đóng chỉ khoảng 30%, tức là khoảng 960 triệu đồng. Vợ chồng anh Tú muốn vay thêm 2,24 tỷ đồng từ ngân hàng để mua căn hộ.

Anh Tú cho rằng khi dự án hoàn thành, giá trị căn hộ sẽ tăng lên, và có thể bán lại ngay để thu lời và trả hết nợ ngân hàng. Nếu không muốn bán, sau này vợ chồng anh có thể cho thuê với giá 15-20 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này đủ để trang trải tiền gốc và lãi suất ngân hàng hàng tháng. Sau một thời gian, khi đã trả hết nợ, vợ chồng anh sẽ có một căn hộ.

Vợ chồng anh Tú đang phân vân, liệu quyết định này có mạo hiểm hay không?

Nhiều gia đình trẻ mong muốn vay ngân hàng để mua nhà. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Chuyên gia tư vấn

Theo chuyên viên tư vấn tài chính Nguyễn Mạnh Cường, câu chuyện của vợ chồng anh Tú phản ánh một thực tế chung của nhiều gia đình trẻ khao khát có một căn hộ để an cư tại Hà Nội với thu nhập ổn định và khoản tích lũy 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quyết định đầu tư vào một căn hộ chung cư trị giá 3,2 tỷ đồng, với kế hoạch vay ngân hàng hơn 2,2 tỷ, tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Rủi ro lớn nhất là khoản gốc và lãi vay ngân hàng phải trả hàng tháng. Với khoản vay 2,24 tỷ đồng, số tiền trả gốc và lãi hàng tháng có thể dao động từ 23-26 triệu đồng, dựa trên lãi suất ưu đãi khoảng 10,5% trong năm đầu tiên. Khi lãi suất ưu đãi kết thúc, áp lực trả nợ sẽ càng tăng cao.

Trong khi thu nhập từ việc cho thuê căn hộ được kỳ vọng chỉ từ 15-20 triệu đồng, tạo ra một "dòng tiền âm" hàng tháng. Vợ chồng anh chị phải bù đắp khoản thiếu hụt này, tạo ra gánh nặng tài chính.

Rủi ro thứ hai, khả năng bán lại căn hộ ngay khi hoàn thiện với mức giá mong muốn không phải là điều chắc chắn. Nếu không bán được, áp lực trả nợ ngân hàng sẽ trở thành gánh nặng lớn.

Vợ chồng anh cũng có thể gặp phải các rủi ro khác như dự án chậm tiến độ, giá bất động sản không tăng. Nếu thị trường bất động sản gặp khó khăn, toàn bộ tài sản của gia đình sẽ bị đe dọa.

Ngoài ra, những rủi ro bất ngờ về thu nhập (như mất việc, giảm lương) hoặc sức khỏe trong suốt 25 năm cũng cần được tính đến.

Theo ông Cường, kế hoạch mua căn hộ chỉ thực sự khả thi nếu gia đình anh Tú có một khoản dự phòng tài chính vững chắc (ít nhất 6-12 tháng sinh hoạt phí) và nguồn thu nhập dư hàng tháng đủ lớn (trên 15 triệu) để dễ dàng trang trải khoản thiếu hụt.

Chuyên viên tài chính khuyến nghị một chiến lược an toàn và bền vững hơn.

Đa dạng hóa đầu tư: Hãy phân bổ 1 tỷ đồng tích lũy vào nhiều kênh an toàn và có tính thanh khoản cao hơn, như quỹ mở, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, hoặc tiết kiệm dài hạn. Điều này không chỉ giúp bảo toàn vốn mà còn tạo ra thu nhập thụ động, giữ cho tiền luôn sẵn sàng cho các cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Điều chỉnh mục tiêu: Cân nhắc tìm kiếm những bất động sản có giá mềm hơn, khoảng 2-2,5 tỷ đồng, ở các khu vực ven trung tâm. Việc này sẽ giúp giảm đáng kể áp lực nợ, phù hợp hơn với khả năng tài chính hiện tại.

Tăng cường năng lực tài chính cá nhân: Trước khi thực hiện một quyết định lớn, ưu tiên hàng đầu là nâng cao thu nhập hoặc tối ưu hóa chi tiêu để tăng khoản tiết kiệm hàng tháng. Khi dòng tiền dư ra đạt mức an toàn (tối thiểu 10-15 triệu/tháng), kế hoạch mua nhà sẽ trở nên khả thi và ít rủi ro hơn.